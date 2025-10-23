Общество

За два года зарплаты водителей выросли на 68% - аналитики

Водители входят в топ-5 самых востребованных специалистов в России, с начала 2025 года по всей стране для них было открыто более 312 тыс. вакансий. За последние два года зарплаты для таких специалистов выросли на 68%, об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«По итогам 9 месяцев 2025 года медиана предлагаемой зарплаты водителя в России составила 139,1 тыс. рублей. За год она выросла на 12%, а за два года — сразу на 68%. При этом зарплатные предложения в вакансиях водителей сегодня варьируются от 50 тыс. до 900 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водители сейчас входят в топ-5 самых востребованных специалистов в России. За девять месяцев по всей стране для них было открыто свыше 312,2 тыс. вакансий. Больше всего водителей искали в Московской области, где для них было открыто 25,8 тыс. предложений (8% от общего спроса). В топ-5 регионов также входят Москва - 25 тыс. вакансий (8%), Санкт-Петербург - 12 тыс. (4%), Краснодарский край - 11,3 тыс. (3%), Свердловская область - 10,5 тыс. (3%), пишет ТАСС.

Чаще всего водители требуются в компаниях из отрасли перевозок (26% вакансий), строительной или добывающей отрасли (по 8% вакансий), розницы (6%), а также в компаниях, занимающихся продуктами питания (4%).