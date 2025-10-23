Общество

Игорь Дитрих об инициативах Псковской области на Парламентской Ассоциации Северо-Запада

Спикеры 11 законодательных собраний субъектов Северо-Западного федерального округа собрались в Санкт-Петербурге на конференции Парламентской Ассоциации. Псковскую область представляют председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Игорь Дитрих. В повестке пленарного заседания - две инициативы псковских законодателей. Обе касаются социальной сферы: о включении профессиональных училищ в федеральную программу капитального ремонта и об изменении порядка выплат «земским» учителям и работникам культуры. Подробнее об инициативах и заседании рассказал Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Игорь Иванович, вы принимаете участие в заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада, скажите, какие ключевые аспекты заседания вы можете выделить?

- На конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада России вынесено 35 вопросов. Часть из них организационные, но порядка 28 вопросов касаются социальной политики, законотворчества, изменения в законы и программы. Выделить два-три наиболее важных невозможно, потому что до конференции каждый вопрос проходит несколько этапов. Его обсуждают в Собраниях регионов, потом, если он находит поддержку, то его выносят на обсуждение в другие регионы. Если его поддерживает большинство, то он выносится на Парламентскую Ассоциацию. Поэтому каждый из вопросов проработан досконально и носит системный характер ни для какого-то одного региона, а в целом для Северо-Запада, а может даже и для Российской Федерации.

- В повестке пленарного заседания - две инициативы псковских законодателей. Обе касаются социальной сферы. Первая о включении профессиональных училищ в федеральную программу капитального ремонта. Можете подробнее рассказать об этих инициативах?

- Этот вопрос перекликается с первым вопросом, можно было на первый вопрос ответить: самое значимое то, что мы предложили. Да, у нас есть два предложения. Первое касается модернизации и оснащения средних профессиональных образовательных учреждений. По каким-то причинам в федеральную программу не включены профессиональные образовательные учреждения культуры. А мы видим, что в этих образовательных учреждениях где-то уже изношенные музыкальные инструменты, где-то ремонты требуются. Мы обращаемся к заместителю председательства правительства Татьяне Голиковой с просьбой, чтобы в эту большую группу модернизации средних профессиональных учебных заведений вошли и средние профессиональные учреждения культуры.

- Получили ли они поддержку от коллег из других регионов?

- Как я уже сказал, все вопросы тщательно прорабатываются депутатами всех субъектов Северо-Запада заранее, поэтому на самой конференции это предложение было поддержано единогласно.

- Вторая инициатива касается изменений порядка выплаты «земским учителям» и «земским работникам культуры». Правильно я понимаю?

- Отчасти так. Мы же знаем, что у нас есть выплаты: «земский врач», «земский фельдшер», «земский работник культуры», «земский учитель». И получилось так, что льгот у здравоохранения больше, чем у культуры и образования. Например, если работник здравоохранения переедет из одного района в другой, и так же будет работать в малом населенном пункте, то льготы все за ним сохраняются. А работники культуры и образования, по каким-то случайным причинам, эти льготы теряют. Поэтому предлагаем, чтобы для всех работников бюджетной сферы льготы были одинаковыми . Чтобы и работники культуры, и работники образования, если они меняют место работы в пределах одного региона в малых населенных пунктах, не теряли выплаты. Ведь переезд из одного пункта в другой может иметь разные причины: и семейные, и по причинам здоровья, будет правильным, если все бюджетники, переезжающие работать на село были в равных условиях.

- Я так понимаю, что это касается государственных программ «Развитие культуры» и «Развитие образования»?

- Да, чтобы все было аналогично, как для здравоохранения, так и для образования, и для культуры.

- На Парламентской Ассоциации вы работаете не один день, какие дальнейшие планы по работе?

- Мы работаем два дня. Главное, конечно, это пленарное заседание, публичное обсуждение всех вопросов, оно прошло вчера. Остальные мероприятия и подготовительные дебаты к следующей конференции проходят сегодня. Тайну разговоров мы открывать не будем. Об этом все узнаете на 69-й конференции.

Беседовала Александра Мошина