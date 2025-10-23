Общество

В Пскове состоялась конференция, посвященная развитию пробации

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялась конференция, посвященная вопросам становления и дальнейшего развития пробации в России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и перспективы развития службы пробации в России» в очном и дистанционном форматах собрала более 100 ученых-пенитенциаристов, аспирантов и преподавателей образовательных организаций высшего образования, практических работников ФСИН и МВД России.

Научное мероприятие проходило в течение двух дней и открылось пленарным заседанием, на котором врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк, приветствуя собравшихся, обозначила главную цель конференции.

«Обсуждение вопросов реализации закона о пробации в РФ, связанных с ее становлением и развитием, а также необходимости подготовки высококвалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы в сфере организации и функционирования пробации – вот основная цель научного мероприятия. Специалисты, работающие в этой системе, должны оказать реальную помощь в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации людей, в отношении которых применяется пробация, и предупреждении совершения ими новых преступлений. Подготовка таких кадров – наша общая задача,», — сказала Галина Пасичнюк, обращаясь к участникам мероприятия. Она пожелала всем интересной плодотворной работы.

Конференция включала в себя работу секций «История становления службы пробации в России и зарубежных странах», «Актуальные вопросы подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в сфере организации и функционирования пробации в России», «Частноправовое обеспечение осужденных и сотрудников УИС», «Исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация в России: особенности правового регулирования применения на практике».

Отметим, что участниками конференции стали представители научно-исследовательского института ФСИН России, Кировского ИПКР и образовательных организаций высшего образования ФСИН России, включая Санкт-Петербургский университет и Академию (город Рязань), ГУФСИН России по Нижегородской, Ростовской областям, Краснодарскому краю, Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСИН России по Псковской, Новгородской, Ульяновской, Амурской областям, Республике Карелия, а также прокуратуры Псковской области, управлений МВД и ФССП России по Псковской области.

В работе конференции принял участие профессорско-преподавательский состав Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, Сибирского института права, Санкт-Петербургской юридической академии, Псковского государственного университета, Воронежского государственного педагогического университета, юридического института Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя и его Тверского филиала, Казанского (Приволжского) федерального университета.

По итогам научного мероприятия будет издан сборник докладов его участников.