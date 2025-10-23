Общество

Показ фильма «Ангелы Победы» организовали в великолукском медицинском колледже

В Великолукском медицинском колледже был организован первый в Псковской области показ фильма «Ангелы Победы» кинооператора, режиссёра, члена Союза кинематографистов России и Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России Анны Родионовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото: Великолукский медицинский колледж

Как рассказали в великолукском колледже, Анна Родионова — патриот, горячо любящий свою страну. Творчество своё она посвящает сохранению памяти.

Фильм «Ангелы Победы» рассказывает о подвигах маленьких героев-подпольщиков Донбасса во время Великой Отечественной войны.

«Ангелы Победы» не размещён в открытом доступе, так как начинает свой путь по кинофестивалям. После просмотра студенты смогли по видеосвязи задать вопросы автору и обсудить с ней фильм.