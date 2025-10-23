Общество

Избирательная комиссия Псковской области приняла участие в субботнике

Избирательная комиссия Псковской области провела субботник, в ходе которого сотрудники навели порядок на территории Ботанического сада в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Облизбиркома.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Общими усилиями они собрали опавшую листву и привели в порядок зеленую зону, создавая более комфортные условия для жителей и гостей города.

«Благодарим всех сотрудников за активность, инициативу и вклад в благоустройство города!», - отметили в комиссии.