Избирательная комиссия Псковской области приняла участие в субботнике

Избирательная комиссия Псковской области провела субботник, в ходе которого сотрудники навели порядок на территории Ботанического сада в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Облизбиркома.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
Общими усилиями они собрали опавшую листву и привели в порядок зеленую зону, создавая более комфортные условия для жителей и гостей города.
«Благодарим всех сотрудников за активность, инициативу и вклад в благоустройство города!», - отметили в комиссии.