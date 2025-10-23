Псковcкая обл.
Общество

В Госдуме заявили, что запрет на аборты не решит демографический вопрос

25.10.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Полный запрет на проведение абортов в частных и государственных медицинских клиниках не решит демографический вопрос, более правильным будет организовать проведение всех абортов в рамках государственной системы ОМС, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Полным запретом (абортов. — Прим. ред.) и в государственных, и в частных системах здравоохранения демографический вопрос не решить. Это доказано, показано всеми и опытом других стран. Поэтому никакого полного запрета не должно быть», — сказал Сергей Леонов.

Парламентарий подчеркнул, что основная проблема в сфере абортов в частных медклиниках связана с недостатком контроля, что вызывает обоснованную критику. В частности, он отметил, что в таких учреждениях доабортное консультирование либо не проводится, либо носит формальный характер, что оказывает негативное влияние на весь процесс.

Также политик обратил внимание на то, что в отношении частных медклиник действует мораторий на внеплановые проверки. Из-за моратория невозможно проконтролировать, на каких сроках такие клиники делают аборты и каким образом организуют процесс, добавил он.

Как отметил глава комитета, еще одним поводом для критики является отсутствие обязанности у частных медклиник передавать сведения об абортах в государственную информационную систему, что, в свою очередь, не позволяет сформировать точную статистику: какие женщины обращаются за процедурой, в каком возрасте, по каким причинам, почему учреждения проводят те или иные мероприятия.

В связи с этим Сергей Леонов выступил с инициативой организовать проведение всех абортов в рамках системы ОМС, то есть за счет государства, что позволит контролировать весь процесс, пишет РИА Новости.

«Если это будет в государственной системе здравоохранения, то мы сможем контролировать доаборотное консультирование, сможем улучшить эту работу. Мы сможем привлекать социальные службы с тем, чтобы они, если это касается, например, женщин с маленьким достатком или у нее проблемы на работе, то мы могли оперативно, в ручном режиме каждой женщине помочь наладить ее жизнь вокруг с тем, чтобы она все-таки изменила свое решение, поддержать женщину», — заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
