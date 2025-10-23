Общество

Юрист рассказала, кто сможет увеличить важную часть пенсии в два раза

Размер пенсии зависит от страховой и фиксированной части, которые можно увеличить при наличии особых условий, рассказала юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

В первую очередь, это касается граждан, живших по состоянию на 1 января 2002 года в районах Крайнего Севера и приравненных местностях. Для них при расчете выплаты применяется повышенный коэффициент средней зарплаты к средней зарплате по стране. Вместо максимальных для всех 1,2 это 1,4-1,9 в зависимости от региона проживания.

Кроме того, возможно увеличение фиксированной части пенсии. Она одинаковая для всех, и в этом году составляет 8 907,70 рублей. Однако при расчете северного стажа она увеличивается на 50% или 30% в зависимости от того, работал человек на Крайнем Севере или в приравненных местностях.

«Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения», — рассказала Ноженко.

Повышение фиксированной части пенсии на 25% касается и тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При выезде из сельской местности это право сохраняется, пишет агентство «Прайм».