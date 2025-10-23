Общество

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги деятельности за 9 месяцев 2025 года

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области под председательством начальника территориального органа Виктора Леонова прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 9 месяцев 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось на базе ИК-3. В рамках работы коллегии был совершен обход основных объектов ИК-3. После чего на расширенном совещании озвучены основные показатели деятельности пенитенциарного ведомства области за отчетный период. В частности, было отмечено, что задачи по совершенствованию надёжности охраны объектов выполнены - в учреждениях УФСИН России по Псковской области оперативная обстановка находилась под контролем, не допущено массовых беспорядков, групповых неповиновений осужденных, побегов из-под охраны и при конвоировании.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами за 9 месяцев 2025 года оказана помощь в раскрытии более 470 преступлений, из них около 10 преступлений прошлых лет, а также более 370 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Одним из приоритетных направлений деятельности УФСИН является привлечение осужденных к труду, что невозможно без развития производственно-хозяйственной деятельности. За 9 месяцев текущего года объем выпущенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг составил почти 57 млн рублей, что больше в сравнении с тем же периодом прошлого года практически на 8 млн рублей

Пристальное внимание также было уделено улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, работе по применению альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе принудительных работ, развитию института пробации.

В ходе заседания отмечены достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и актуальные проблемы по каждому из ключевых направлений деятельности, по отдельным вопросам заслушаны руководители подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов поблагодарил личный состав за службу и обозначил приоритетные направления работы, которые предстоит выполнить в предстоящем периоде.

Также в рамках коллегии ряду сотрудников были объявлены приказы: начальнику отдела по конвоированию Анатолию Русяеву – о занесении на доску почета Федеральной службы исполнения наказаний, врио начальника ИК-4 Сергею Горячеву – о назначении на должность начальника учреждения.