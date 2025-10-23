Псковcкая обл.
Общество

Почти 330 заявок подали псковичи на премию «Россия — страна возможностей»

27.10.2025 13:48|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области приняли активное участие в заявочной кампании второго сезона премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» и подали 327 заявок. Более 58 тысяч участников из 89 регионов России и 58 стран мира поделились историями о том, как они уже сегодня создают возможности для других. Впереди — оценка экспертного совета и народное голосование, которые определят финалистов и победителей премии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Заявочная кампания второго сезона премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовала 26 сентября. Больше всего заявок поступило в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела» — именно эти направления чаще всего отражают деятельность участников, направленную на помощь другим и развитие своих регионов. В числе претендентов — педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

«Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезонпремии — и это все люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы. С каждым годом сообщество премии становится сильнее. Уверен, что в финал выйдут лучшие, и именно они будут удостоены премии «Россия — страна возможностей», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Сейчас они проходят технический отбор: проверяется завершенность каждого раздела анкеты, пройденные тестирования, наличие видеовизитки и оценки сообществом — не менее 10 человек, для которых участник создает возможности, должны подтвердить его деятельность. К следующему этапу допускаются только те претенденты, которые выполнили все технические условия.

Их заявки передают экспертному совету, состоящему из 268 человек — представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценивают каждую заявку по нескольким критериям: масштаб пользы деятельности для других, количество благополучателей и наличие подтвержденных результатов. Так выявляются те, чья деятельность оказывает реальное влияние на жизнь и профессиональное развитие окружающих.

По итогам экспертной оценки 100 анкет финалистов выйдут в этап народного голосования, которое будет проводиться в национальном мессенджере MAX. В ходе голосования жители страны смогут отметить тех, чьи истории и достижения вдохновили их больше всего. Итоговая оценка будет определяться на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.

Финалисты и победители премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» будут объявлены в декабре 2025 года. Они получат поддержку в реализации своего проекта, возможность пройти обучение в мастерской управления «Сенеж», медийную поддержку информационных партнеров «Новости Mail» и «Дзен», доступ к образовательным программам онлайн-платформы «Диалог» и академии творческих индустрий «Меганом», примут участие в стажировках проекта «Твой ход», а также их ждут специальные возможности от партнеров премии: индивидуальное сопровождение лауреатов спецноминации «Страну меняют люди», участие в программе наставничества совместно с Движением Первых, приглашения на форумы и образовательные программы Росмолодежи.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 0 человек
