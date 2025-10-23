Общество

Гиды знают всё о Кремле, а мы знаем, где подают лучший завтрак в Пскове

В ресторане грузинской кухни GURAVI с 9:00 до 12:00 каждый день подают настоящие гастро-шедевры: драники из кабачка со страчателлой и красной икрой, шакшуку, круассан с кремом из авокадо и яйцом пашот, а тем, кто любит сытно, рекомендуется попробовать большой грузинский завтрак с люля и овощами.

После такого утреннего пиршества можно покорять исторические улочки Пскова, гулять вдоль Великой и не сомневаться, что день уже удался.

Псковское утро начинается здесь. И вкус у него с южным темпераментом и лёгкой ноткой Грузии.

Адрес: г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 40.

Телефон: 8 (900) 990-40-40.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075 Erid: 2SDnjdpfwcb