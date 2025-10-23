Общество

Алексей Севастьянов: Русский язык позволяет поддеть человека и без бранных слов

Политические деятели должны избегать бранных слов и уметь находить более подходящие выражения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

«В гараже, с друзьями это допускается. Понятно, в мужском окружении этого не избежать. Когда красиво и некрасиво, мы сейчас не об этом говорим. Конечно, это некрасиво», — заявил Алексей Севастьянов и отметил, что богатство русского языка позволяет находить более подходящие слова для выражения эмоций.

Депутат выразил обеспокоенность по поводу неправильно построенных выражений, которые часто звучат на широкую аудиторию. «Они не только смущают, но и ухо режут. Если вы используете красивое выражение, это звучит гораздо симпатичнее, учитывая наш русский богатый язык, который может и поддеть человека, и обозначить его степень заблуждения либо неправильного восприятия ситуации», — заключил он, подчеркивая необходимость культурного общения в обществе.

Алексей Севастьянов также привел в пример известных политиков, таких как президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые говорят «абсолютно нормально, не переходя на повышенные тона, но всем всё прекрасно становится понятно».