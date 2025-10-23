Общество

Армен Мнацаканян: Высшие должностные лица не должны ругаться, особенно матом

Использование бранных слов высшими должностными лицами может подать дурной пример окружающим. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) высказал вице-спикер областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике и руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«В моей жизни тоже были такие маленькие казусы. Я считаю, что высшее должностное лицо, какие бы ситуации ни произошли, не должен ругаться, особенно матом. Это надо делать спокойно за дверями, один на один или без присутствия камер или посторонних лиц. Это моё мнение», — заявил депутат.

Политик также прокомментировал недавние высказывания председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявив, что они не были оскорбительными. Напомним, глава парламента, критикуя санкционную политику Запада, назвал лидеров Германии, Франции и экс-главу Белого дома «плесенью, которая будет гибнуть, когда лучи света нашей страны ее достигнут».

«То, что сказал наш председатель Государственной Думы, — это он выразился литературными словами и никого нигде не обидел», — считает Армен Мнацаканян.

Депутат подчеркнул, что важно сохранять деликатность в общении, особенно представителям власти. «Если мы не говорим про высокий уровень власти, а более низкий, то надо вести себя деликатно, нервы беречь. Если ты избран на высшее должностное лицо, веди себя так, чтобы люди брали пример», — заключил вице-спикер.