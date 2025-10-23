Общество

CAE-системы будущего: российские разработчики задают новые стандарты инженерного анализа

«Российской ИТ-отрасли необходимо отвечать на современные вызовы в области инженерного анализа. Разрабатывая новое решение для междисциплинарного инженерного анализа электроники и фотоники мы руководствовались именно этим принципом», — заявил Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция (ИТ-холдинг Т1), на пленарной дискуссии «САЕ в России: драйверы, барьеры, стратегии для электроники». Обсуждение прошло в рамках презентации новой CAE-платформы «Таумерикс» от Т1 Интеграция.

По мнению Владимира Дождева, директора департамента цифровых технологий Минпромторга, ориентация отечественных разработчиков на потребности ИТ-клиентов является верным подходом для стимулирования миграции с зарубежных продуктов. На базе ведомства, к примеру, действует индустриальный центр компетенций, который позволяет создавать гарантированный спрос предприятий на CAE-решения. Кроме того, в данный момент регулятор разрабатывает новые меры стимулирования, которые позволят субсидировать последующее внедрение российских разработок.

«Российским вендорам необходимо сконцентрироваться на создании ИТ-решений, которые способны конкурировать с мировыми аналогами, а также обеспечить бесшовную интеграцию для предприятий при переходе на новый продукт», — заявил Владимир Дождев.

Одним из ключевых вызовов, стоящих перед ИТ-индустрией сегодня, — необходимость стимулирования компаний к переходу от иностранного ПО к отечественным решениям для инженерного анализа. По словам Дмитрия Фомичева, руководителя программ, директора по математическому моделированию Госкорпорации «Росатом», преодолеть этот барьер позволят упрощение пользовательского интерфейса ИТ-решений, их интеграция в общую цепочку PLM-систем, а также модернизация новыми функциями и технологиями, такими как ИИ. Все это обеспечит конкурентное преимущество перед зарубежными и свободно-распространяемыми продуктами. Важную роль также будет играть экосистемный подход, включающий привлечение ведущих ученых, инженеров и руководителей лабораторий.

«Ключевым шагом станет появление новых уникальных программных продуктов, которые станут лидерами в узкоспециализированных нишах», — добавил Дмитрий Фомичев, директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом».

Несмотря на наличие российских CAE-решений, многие компании все еще продолжают использовать иностранные продукты. Главной ценностью отечественных разработок, по словам Константина Певчих, советника генерального директора АО «Зеленоградский нанотехнологический центр», является возможность получить обратную связь по механике расчетов. Кроме того, в условиях ускоренного технологического развития России бизнесу необходима возможность решения нетиповых задач с помощью CAE-систем. «Главное преимущество использования отечественных CAE-решений — прямая связь с разработчиками. К примеру, Т1 в создании новых ИТ-решений использует индустриальный подход, что для нас как технологической компании является гарантией надежности», — подчеркнул спикер.

Илья Шемолин, технический директор ГК «Элемент», разделил мнение о том, что вендорам необходимо предусмотреть возможность решения новых задач в продуктах для инженерного анализа. По словам спикера, такой подход позволит обеспечить российским разработкам конкурентное преимущество перед зарубежными аналогами на функциональном уровне. Не менее важным фактором в миграции клиентов, по его словам, является наличие лицензионного соглашения у отечественных CAE-решений, в то время как иностранные вендоры не могут гарантировать точность расчетов в нынешних условиях.

Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция, заявил, что главная задача ИТ-отрасли — приносить пользу предприятиям, анализировать проблемные области и предлагать для них решения. Такой подход позволяет конкурировать с ПО иностранных вендоров. Спикер также напомнил, что российский рынок составляет порядка 2% от мирового рынка. Поэтому вендорам необходимо стремиться к тому, чтобы отечественные CAE-решения были также востребованы за рубежом: «Чем больше ИТ-компаний выходят за пределы России, тем лучше мы будем понимать актуальные тренды и запросы рынка».

При этом обеспечение российских предприятий доступными CAE-решениями все еще является сложной задачей для ИТ-отрасли. По словам Василия Воробушкова, директора по развитию «Трамплин Электроникс», ключевую роль в преодолении этого вызова должно играть государство: «В рамках действующих стандартов регуляторики следует реализовать программы поддержки и обеспечить наличие соответствующих моделей для разработки ЭКБ».

Продолжая тему технологической независимости и подготовки инженерных кадров, проректор по инновационному развитию НИУ МИЭТ Алексей Переверзев отметил важность выстраивания новой модели взаимодействия между вузами, предприятиями и разработчиками отечественных решений. «Сегодня ключевая задача — не только заменить зарубежные программные продукты, но и сформировать полноценную экосистему, объединяющую образование, науку и промышленность. Если раньше экосистема строилась по принципу «вендор — вуз», то сейчас к этой связке добавляется бизнес. Такая кооперация позволяет в сжатые сроки готовить специалистов, способных развивать отечественные технологии и продукты», — отметил Алексей Переверзев, проректор по инновационному развитию НИУ МИЭТ.

«Следующий шаг — совместное создание целевых лабораторий, которые позволяют как взращивать необходимые кадры, так и совершенствовать сами технологии. Т1 уже активно работает по внедрению CAE решений в десятки вузов страны, эта практика будет не только расширятся количественно, но и переходить на новый качественный уровень за счет совместных целевых лабораторий. Такой подход позволит будущим инженерам погружаются в реальные процессы проектирования с использованием самых передовых средств, что обеспечивает им уникальный опыт при выходе на рынок труда», — добавил Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция.

В завершение дискуссии эксперты пришли к выводу о том, что у России есть высокий потенциал стать лидером в области инженерного анализа, учитывая уникальный опыт отечественных разработчиков. Константин Певчих, советник генерального директора АО «ЗНТЦ», отметил, что имеющийся исторический опыт страны в инженерном деле только доказывает данный прогноз. При этом Дмитрий Фомичев, руководитель программ, директор по математическому моделированию Госкорпорации «Росатом», подчеркнул, что достижение этой цели невозможно без кооперации всех игроков рынка — вендоров, предприятий и вузов и при поддержке регуляторов в лице Минцифры России и Минпромторга России.