Общество

Космический мусор может в любой момент упасть в любой точке Земли

28.10.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Исследователи из Южной Африки разработали новую модель для определения направления падения спутниковых остатков и космического мусора, которая дает более точное представление о возможных рисках. В отличие от существующих методов, новая система учитывает дополнительные факторы — такие как воздействие ветра и гравитационные возмущения — что позволяет получить более реалистичные оценки падения объектов с низких орбит.  

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Согласно новым расчетам, ряд крупных элементов могут неожиданно сорваться с орбиты даже при незначительных изменениях траектории, пишут «Известия».

«С помощью обширного численного моделирования мы показали, что небольшие изменения угла входа в атмосферу могут привести к радикально иным результатам, включая прямое возвращение объектов космического мусора на поверхность и прохождение через атмосферу. Критически важно, что несколько высокоскоростных траекторий приводят к столкновению с поверхностью менее, чем за 10 минут», — отмечается в научной статье, опубликованной в журнале Space Exploration. 

Авторы подчеркнули, что падение объекта массой всего 1 кг с орбиты может быть сравнимо по мощности с взрывом авиационной ракеты эквивалентной 12 кг тротила. На сегодняшний день вокруг Земли находится свыше 6 тысяч тонн космического мусора, а к 2030 году число искусственных спутников, по прогнозам, увеличится еще на 60 тысяч, что усугубит проблему загрязнения. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
