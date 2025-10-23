Общество

Мода на ретро дошла до наушников: псковичи переходят на полноразмерные модели

Рынок аудиогаджетов в Пскове переживает трансформацию — после долгого господства компактных наушников-капель жители страны снова обратили внимание на полноразмерные модели. За три квартала текущего года в объединённой розничной сети «МегаФон» и Yota их стали приобретать в 28 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «МегаФон».

Фото здесь и далее: «МегаФон»

По данным «МегаФона», 82% продаж в сегменте накладных наушников приходится на его собственную марку Stellarway, а второе и третье место среди самых востребованных брендов занимают Apple и Sony.

Возросшую популярность объёмных аудиогаджетов эксперты связывают с модой на 90-е и лучшей системой шумоподавления. В современном мире люди всё чаще стремятся отгородиться от информационного и внешнего шума, а большие наушники визуально и функционально помогают «отключиться». Также такие гаджеты считаются более комфортными при длительном использовании по сравнению с вкладышами, что удобно при просмотре кино в режиме онлайн, прослушивании подкастов и гейминге.

«Примерно 60% продаж объёмных наушников приходится на молодёжную аудиторию: для них это демонстрация некого стиля, образа жизни. Вторая причина выбора таких гаджетов — большие наушники очень хорошо изолируют от внешних шумов во время авиаперелётов и в бытовых ситуациях. Около 20% владельцев полноразмерных моделей — это путешественники, которые выбирают комфорт. Ещё 20% — все остальные. В целом считается, что лучшее качество звука обеспечивают накладные наушники с проводом. И меломаны, аудиофилы, конечно, делают выбор в пользу таких ретромоделей», — отметил аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.

Как показывает аналитика оператора, наиболее активные покупатели полноразмерных гаджетов проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкирии, Краснодарском крае и Свердловской области. В первую десятку также входят Татарстан, Красноярский край, Якутия, Нижегородская область и Югра. Среди регионов Северо-Запада объемные наушники популярны в Вологде, Калининграде, Архангельске и Мурманске.

При этом интерес у жителей Пскова к компактным беспроводным наушникам не угасает, но динамика остаётся умеренной — прирост на 22% за тот же период. В сегменте TWS (True Wireless Stereo или по-настоящему беспроводные стереонаушники) наибольшей популярностью пользуются модели с системой активного шумоподавления и влагозащитой.