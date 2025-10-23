Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где подают лучший завтрак
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Денис Иванов об округе №15
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
От яблока до яблони
вишневый сквер
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
Нам любые дОроги дорОги...
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 28.10.2025 16:030 Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики 28.10.2025 15:550 Галина Неваленная: Мы каждый год составляем план желаемых изменений в округе 28.10.2025 15:440 Первый в эпидсезоне случай гриппа зарегистрировали в Псковской области 28.10.2025 15:180 Сергей Вострецов: Выплата январских пенсий в декабре — реальный акт социальной солидарности 28.10.2025 15:120 Итоги агродиктанта в Псковской области подвели в региональном парламенте
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 23.10.2025 15:390 Криминального авторитета арестовали в Пскове 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам 22.10.2025 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей Вострецов: Выплата январских пенсий в декабре — реальный акт социальной солидарности

28.10.2025 15:18|ПсковКомментариев: 0

В преддверии новогодних праздников Социальный фонд России объявил о приятном сюрпризе для миллионов пенсионеров: те, кто получает выплаты на банковские карты, обретут возможность досрочно получить январскую пенсию уже в конце декабря. Эта мера, озвученная министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, становится не просто административным решением, а важным проявлением заботы о людях, чьи жизни зависят от социальной поддержки, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ, представляющем интересы работников и пенсионеров по всей стране, такую инициативу оценивают как шаг в правильном направлении, подчеркивая необходимость дальнейшего укрепления системы социальной защиты.

Антон Котяков в беседе с ТАСС четко объяснил суть нововведения: «Мы в декабре выплатим две пенсии — декабрьскую и январскую, которую доведем до россиян досрочно».

Это касается всех видов пенсий — страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Особенность заключается в рекордном количестве выходных дней в январе 2025 года: по производственному календарю, утвержденному постановлением правительства РФ № 1335 от 4 октября 2024 года, январь насчитывает 14 нерабочих дней, включая новогодние каникулы с 1 по 8 января и переносы выходных (с 4 января на 2 мая и с 5 января на 31 декабря). В результате всего 17 рабочих дней, что делает январскую пенсию — рассчитываемую по принципу авансирования — значительно больше, чем в предыдущем году. Для пенсионеров, чьи даты выплат попадают на праздничный период (с 1 по 9 января), средства поступят автоматически до 28 декабря 2024 года, уже с учетом индексации на 7,3% (соответствующей прогнозируемой инфляции). Это не только избавит от задержек, но и позволит гражданам спланировать расходы в условиях праздников.

Для большинства, ориентированных на банковские переводы, это станет ощутимым облегчением: в период длинных каникул, когда банки и фонды работают в ограниченном режиме, отсутствие поступления средств могло бы создать серьезные трудности, особенно для одиноких пенсионеров или жителей отдаленных регионов.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, как независимая структура, отстаивающая права трудящихся и пенсионеров, активно мониторит такие инициативы. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов, известный своей последовательной борьбой за социальную справедливость — от защиты трудовых прав до реформы пенсионной системы, — высоко оценил решение правительства. Он отметил: «Досрочная выплата январских пенсий в декабре — это не просто техническая корректировка графика, а реальный акт социальной солидарности, который демонстрирует, что государство помнит о своих гражданах в период праздников и экономической нестабильности. В СОЦПРОФ мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости гибкого подхода к выплатам в праздничные периоды, особенно учитывая, что январь 2025 года бьет рекорд по выходным — 14 дней отдыха против всего 17 рабочих. Это решение позволит миллионам пенсионеров избежать финансовых пробелов, когда цены на продукты и коммуналку не ждут "после праздников". Но мы не останавливаемся на достигнутом: профсоюзы требуют дальнейшей индексации пенсий не только на инфляцию, но и с учетом реального роста стоимости жизни, а также введения дополнительных мер поддержки для работающих пенсионеров и многодетных семей. Ведь истинная сила нации — в заботе о старшем поколении, которое заложило фундамент нашей страны. СОЦПРОФ продолжит отстаивать эти интересы, чтобы каждая пенсия была не просто выплатой, а гарантией достойной старости».

Позиция Сергея Вострецова перекликается с многолетней работой СОЦПРОФ по защите уязвимых категорий населения: для полной эффективности нужны не разовые акции, а системные изменения. «Профсоюзы СОЦПРОФ — это голос народа, — подчеркивает он в своих выступлениях. — Мы требуем прозрачности в расчетах и равного доступа к выплатам для всех регионов, от Москвы до Дальнего Востока».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 59 человек
28.10.2025, 16:100 Жюри IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» возглавит художник-постановщик фильма «Тайна третьей планеты» 28.10.2025, 16:030 Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики 28.10.2025, 15:550 Галина Неваленная: Мы каждый год составляем план желаемых изменений в округе 28.10.2025, 15:440 Первый в эпидсезоне случай гриппа зарегистрировали в Псковской области
28.10.2025, 15:390 Юрий Сорокин о вызовах для бизнеса в 2025-2026 годах: Время непростое, но руки опускать нельзя 28.10.2025, 15:350 Иск о взыскании 4,4 млн рублей за демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове будут обжаловать 28.10.2025, 15:300 В нескольких деревнях Псковского района сделали освещение вдоль дорог 28.10.2025, 15:180 Сергей Вострецов: Выплата январских пенсий в декабре — реальный акт социальной солидарности
28.10.2025, 15:120 Итоги агродиктанта в Псковской области подвели в региональном парламенте 28.10.2025, 14:590 До +10 градусов и дожди прогнозируют 29 октября в Псковской области 28.10.2025, 14:460 Дмитрий Шахов и латвийский журналист обсудили итоги VI Псковского медиафорума 28.10.2025, 14:350 Скончался звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов
28.10.2025, 14:200 Премьерные арт-экскурсии включил в программу «Ночи искусств» Пушкинский заповедник 28.10.2025, 14:180 За демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове с ООО «Фавор» хотят взыскать 4,4 млн рублей  28.10.2025, 14:090 Кондитер из Себежа создала сахарный бюст Джонни Деппа 28.10.2025, 13:580 Великолучанам напомнили способы защиты от энтеровирусной инфекции
28.10.2025, 13:530 Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами 28.10.2025, 13:470 «VIP-персоны» на качелях. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.10.2025, 13:350 Мероприятие по мотивам сериала Wednesday пройдет в псковском клубе «СтругановЪ» 28.10.2025, 13:290 Комету Lemmon запечатлели с территории Островского района
28.10.2025, 13:250 Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз французских украшений на 1,5 млн рублей 28.10.2025, 13:190 Госдума приняла закон о круглогодичном призыве 28.10.2025, 13:170 Опубликовано расписание автобусов на ноябрьские праздники в Псковской области 28.10.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным
28.10.2025, 13:010 На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин Пскова Георгий Давыдов 28.10.2025, 12:501 Фотограф из Пскова стала участницей кулинарного стресс-теста Константина Ивлева 28.10.2025, 12:481 Сергей Вострецов поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов 28.10.2025, 12:340 Худощавый мужчина пропал в палкинской деревне Малое Плетнево
28.10.2025, 12:310 В Пскове открыта регистрация на пятый международный форум «Мы помним» 28.10.2025, 12:220 Рак молочной железы: почему не нужно бояться и как минимизировать риски 28.10.2025, 12:121 «Дневной дозор»: Допустимо ли употребление политиками обсценной лексики? 28.10.2025, 12:100 Появилось видео допроса жительницы Алтайского края, совершившей убийство в Пскове в 90-е годы
28.10.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Галиной Неваленной 28.10.2025, 11:510 Мода на ретро дошла до наушников: псковичи переходят на полноразмерные модели 28.10.2025, 11:460 Росгвардия задержала 37‑летнюю жительницу Пскова за кражу игристого 28.10.2025, 11:380 Зарубежные мошенники атакуют школьников через сервисы знакомств
28.10.2025, 11:270 Армен Мнацаканян: Высшие должностные лица не должны ругаться, особенно матом 28.10.2025, 11:242 В декорациях ликвидации 28.10.2025, 11:130 Великолучанин оспорил в суде штраф за непредоставление преимущества пешеходам 28.10.2025, 11:090 ДТП произошло на перекресте Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове
28.10.2025, 11:080 Россия оказалась на 47-й позиции в рейтинге самых пожилых стран 28.10.2025, 11:060 Собак с голубой шерстью заметили в Чернобыле 28.10.2025, 10:560 Псковская библиотека «Родник» стала победителем межрегионального конкурса 28.10.2025, 10:511 Алексей Севастьянов: Русский язык позволяет поддеть человека и без бранных слов
28.10.2025, 10:390 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве, депутатской работе и поддержке спорта 28.10.2025, 10:350 81% псковичей за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков – опрос 28.10.2025, 10:250 В Палкинском районе школу обяжут оборудовать кабинет психолога по решению суда 28.10.2025, 10:070 КамАЗ сгорел на улице Хоботова в псковской Середке
28.10.2025, 10:030 Для чего нужны контрольные выезды в округ, расскажет Галина Неваленная в программе «Гайд-парк» 28.10.2025, 10:000 Суд принял к производству иск ООО «Теплый Остров» к «Медиа 60» о защите деловой репутации 28.10.2025, 09:580 Молодежь Пскова приглашают на бесплатное утреннее катание на коньках 28.10.2025, 09:340 В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб
28.10.2025, 09:340 Продажи пива в России снизились почти на 17% за 9 месяцев 28.10.2025, 09:000 Уход в самоволку предложили не засчитывать в срок службы 28.10.2025, 08:400 Пенсионерам с низкими доходами хотят компенсировать стоимость лекарств 28.10.2025, 08:200 Космический мусор может в любой момент упасть в любой точке Земли
28.10.2025, 08:000 Участок дороги на улице Белинского закрывают в Пскове на два дня 28.10.2025, 07:300 День создания армейской авиации празднуют в России 28.10.2025, 07:000 День бабушек и дедушек отмечают 28 октября 27.10.2025, 22:000 Пять привычек для поднятия дофамина в организме назвал психолог
27.10.2025, 21:401 Марина Гаращенко проведет личный прием граждан в Великих Луках 27.10.2025, 21:200 Псковичей приглашают стать участниками Международного форума «Мы помним» 27.10.2025, 21:000 Хореографический спектакль для любителей творчества The Beatles покажут в Пскове 27.10.2025, 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
27.10.2025, 20:430 Улицу Розы Люксембург в Великих Луках перекроют для ремонта 27.10.2025, 20:400 Алексей Наумец проведёт прием граждан 6 ноября в Пскове 27.10.2025, 20:200 Последствия ДТП будут ликвидировать на трассе Р-23 «Псков» 28 октября 27.10.2025, 20:052 ДТП произошло в Пскове на перекрестке Чудской и Поземского во время поворота налево. ВИДЕО
27.10.2025, 20:000 Приставы помогли предпринимателю взыскать деньги с обманувшего его бухгалтера 27.10.2025, 19:400 15 самовольно размещенных рекламных конструкций выявили в Пскове 27.10.2025, 19:200 Суд отказал поставщику щуки и молоди в реку Великая в компенсации и расторг контракт 27.10.2025, 19:001 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов? ВИДЕО
27.10.2025, 19:000 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн. ВИДЕО 27.10.2025, 18:300 Жительницу Саратова осудили на шесть лет за рекламу наркотиков в Пскове 27.10.2025, 18:151 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов. ВИДЕО 27.10.2025, 18:110 Большинство респондентов ПЛН «переобувает» автомобиль при устойчивой низкой температуре
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru