Общество

Сергей Вострецов: Выплата январских пенсий в декабре — реальный акт социальной солидарности

В преддверии новогодних праздников Социальный фонд России объявил о приятном сюрпризе для миллионов пенсионеров: те, кто получает выплаты на банковские карты, обретут возможность досрочно получить январскую пенсию уже в конце декабря. Эта мера, озвученная министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, становится не просто административным решением, а важным проявлением заботы о людях, чьи жизни зависят от социальной поддержки, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ, представляющем интересы работников и пенсионеров по всей стране, такую инициативу оценивают как шаг в правильном направлении, подчеркивая необходимость дальнейшего укрепления системы социальной защиты.

Антон Котяков в беседе с ТАСС четко объяснил суть нововведения: «Мы в декабре выплатим две пенсии — декабрьскую и январскую, которую доведем до россиян досрочно».

Это касается всех видов пенсий — страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Особенность заключается в рекордном количестве выходных дней в январе 2025 года: по производственному календарю, утвержденному постановлением правительства РФ № 1335 от 4 октября 2024 года, январь насчитывает 14 нерабочих дней, включая новогодние каникулы с 1 по 8 января и переносы выходных (с 4 января на 2 мая и с 5 января на 31 декабря). В результате всего 17 рабочих дней, что делает январскую пенсию — рассчитываемую по принципу авансирования — значительно больше, чем в предыдущем году. Для пенсионеров, чьи даты выплат попадают на праздничный период (с 1 по 9 января), средства поступят автоматически до 28 декабря 2024 года, уже с учетом индексации на 7,3% (соответствующей прогнозируемой инфляции). Это не только избавит от задержек, но и позволит гражданам спланировать расходы в условиях праздников.

Для большинства, ориентированных на банковские переводы, это станет ощутимым облегчением: в период длинных каникул, когда банки и фонды работают в ограниченном режиме, отсутствие поступления средств могло бы создать серьезные трудности, особенно для одиноких пенсионеров или жителей отдаленных регионов.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, как независимая структура, отстаивающая права трудящихся и пенсионеров, активно мониторит такие инициативы. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов, известный своей последовательной борьбой за социальную справедливость — от защиты трудовых прав до реформы пенсионной системы, — высоко оценил решение правительства. Он отметил: «Досрочная выплата январских пенсий в декабре — это не просто техническая корректировка графика, а реальный акт социальной солидарности, который демонстрирует, что государство помнит о своих гражданах в период праздников и экономической нестабильности. В СОЦПРОФ мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости гибкого подхода к выплатам в праздничные периоды, особенно учитывая, что январь 2025 года бьет рекорд по выходным — 14 дней отдыха против всего 17 рабочих. Это решение позволит миллионам пенсионеров избежать финансовых пробелов, когда цены на продукты и коммуналку не ждут "после праздников". Но мы не останавливаемся на достигнутом: профсоюзы требуют дальнейшей индексации пенсий не только на инфляцию, но и с учетом реального роста стоимости жизни, а также введения дополнительных мер поддержки для работающих пенсионеров и многодетных семей. Ведь истинная сила нации — в заботе о старшем поколении, которое заложило фундамент нашей страны. СОЦПРОФ продолжит отстаивать эти интересы, чтобы каждая пенсия была не просто выплатой, а гарантией достойной старости».

Позиция Сергея Вострецова перекликается с многолетней работой СОЦПРОФ по защите уязвимых категорий населения: для полной эффективности нужны не разовые акции, а системные изменения. «Профсоюзы СОЦПРОФ — это голос народа, — подчеркивает он в своих выступлениях. — Мы требуем прозрачности в расчетах и равного доступа к выплатам для всех регионов, от Москвы до Дальнего Востока».