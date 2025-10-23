Общество

Мероприятие по мотивам сериала Wednesday пройдет в псковском клубе «СтругановЪ»

В клубе «СтругановЪ» готовится незабываемое мероприятие для юных гостей - волшебная история по мотивам популярного сюжета о самой эксцентричной семье.

2 ноября в 13:00 стены клуба превратятся в площадку захватывающего приключения. Дети окажутся в центре таинственной истории: персонажи Wednesday и Enid неожиданно меняются телами, и только юные гости смогут восстановить порядок в их мире.

Программа мероприятия обещает массу ярких впечатлений:

увлекательные испытания и магические загадки;

весёлые конкурсы и квесты;

танцевальная программа и море позитива.

Пока Morticia ищет древнее заклинание, участникам предстоит пройти череду испытаний и помочь вернуть всё на свои места.

Мероприятие состоится 2 ноября в 13:00 в клубе «СтругановЪ». Стоимость участия 800 рублей.

Для записи и уточнения деталей можно связаться по телефону: 8 (900) 990‑09‑90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdX7s43