Общество

«VIP-персоны» на качелях. ФОТОРЕПОРТАЖ

В псковском микрорайоне Овсище завершена укладка прорезиненного покрытия под детской площадкой во дворе дома №39 по улице Ижорского Батальона.

Покрытие выиграло местное территориальное общественное самоуправление «VIP-персоны» на городском конкурсе проектов ТОС. Победа стала уже четвертой для ТОСа, с помощью этого инструмента активисты ранее добились установки игрового комплекса, а неподалеку была смонтирована воркаут-площадка.

Как ТОСовцы за несколько лет создали в своем дворе зоны отдыха для детей и подростков — в фоторепортаже Псковской Ленты Новостей.