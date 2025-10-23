Общество

Галина Неваленная о сиюминутных решениях, успехах и проблемах Запсковья

Как прошел контрольный выезд в округ №13, о решениях, которые были приняты, а также о проблемах, которые остались, рассказала депутат Псковско городской Думы Галина Неваленная в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Галина Ивановна, у нас с вами большая повестка для разговора по округу №13. Буквально на минувшей неделе на территорию вашего округа состоялся так называемый контрольный выезд. Скажите, пожалуйста, как готовятся такие выезды? Кто входит в состав «десанта» чиновников, который работает несколько часов на территории округа? Как формируются точки, куда вы приглашаете и главу города, и специалистов администрации?

- Контрольный выезд - в самом названии уже заложено слово «контроль». Ежегодно для каждого округа намечаются определённые планы: есть долгосрочные, перспективные планы, а есть краткосрочные. Мы всегда ставим амбициозные цели и понимаем, что что-то удастся реализовать, а что-то - нет.

Выезды у нас проходят по графику - с весны по осень. Зимой это сложно: не всё видно, что хотелось бы показать. Поэтому даты заранее планируются и согласовываются с администрацией и депутатским корпусом.

На такие выезды приглашаются профильные руководители комитетов, наши активисты, глава города Борис Андреевич Елкин, а также представительная делегация депутатов. Это нужно не только для контроля, но и для того, чтобы осмотреть те места в округе, которые планируется благоустроить или где необходимо решить какие-то проблемные вопросы.

План составляется заранее, но бывают и экспромты. Здесь есть свои хитрости: мы продумываем маршрут так, чтобы уложиться во времени и при этом успеть посмотреть что-то дополнительно. Город большой, округов - 15, график главы города - насыщенный.

Кстати, о главе города: Борис Андреевич отлично ориентируется на местности - знает все тропинки, не нужно подсказывать, как лучше пройти. Но всё равно мы стараемся чётко выстраивать маршрут, чтобы показать максимум того, что хотим увидеть и проконтролировать, а также закладываем время, чтобы пообщаться с жителями.

- Галина Ивановна, контрольные выезды существуют уже много лет, и здесь есть две точки зрения. Большинство считает, что это очень хорошая форма работы. Но есть и скептики, которые говорят: «Ну что там — прогулка, пара часов, и всё». Я думаю, вы, как депутат, поддерживаете первую точку зрения. Но всё же — насколько эта форма себя оправдывает?

- Абсолютно оправдывает. Причем настолько, вот сейчас приведу пример, что иногда вопрос решается буквально сиюминутно. На самом деле, есть финансово емкие проекты, есть дорогостоящие ремонты, а бывает достаточно просто решений здесь и сейчас.

- Вы имеете в виду команды главы города в адрес подчинённых?

- Да, может быть, и так. Там у нас церковь и красивые площадки. Буквально перед церковью большая лужа образовалась, а как раз дожди были. Еще там сохранилась старинная булыжная дорога, есть определенные исторические ограничения, но есть и лужа. Она не историческая, ее можно убрать. Мы зашли, прямо мимо этой лужи наш маршрут пролегал, и я Борис Андреевичу говорю: «Вот все красиво, все хорошо, но эта лужа». Он сказал, что этот вопрос можно решить и вечером, в этот же день ее засыпали. А если бы мы туда не пошли, если бы мы не обратили внимание на эту лужу? Сколько у нас луж в городе и сколько у нас таких мест! Но бывают моменты, когда можно решить, и это несложно. Главное обратить внимание. Причем у Бориса Андреевича настолько отлаженная система управления и такая гибкая структура, что я в этот день уезжала в командировку, читаю вечерние новости и думаю, ну надо же! Сказал - сделал. Получилось!

- Получилось так, что вы рассказали практически про последнюю точку визита. Давайте подробнее остановимся на Образском сквере. Это не самый распространённый топоним в Пскове, поэтому поясню: речь идёт о территории у храма Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы. Там выполнено небольшое благоустройство, установлена детская площадка - всё это благодаря инвестпроекту правительства Псковской области. Что такое «инвестпроект»?

- Инвестпроект - это когда застройщики или другие крупные партнёры, помимо своей основной деятельности, дополнительно вкладывают средства в социальные объекты: благоустройство, парки, площадки. Можно сказать, это своего рода корпоративная социальная ответственность — красиво, полезно и удобно для жителей.

Когда мы шли с Борисом Андреевичем, обычно ходим пешком, обсуждали, как важно сохранять баланс между историческим наследием и современным комфортом. Этот храм особенно интересен: его предшественник называли «Храмом-однодневкой» - его построили за один день во времена эпидемий, и в тот же день там прошла служба. Сейчас рядом - ухоженный сквер, благоустроенные дорожки, современная детская площадка. Борис Андреевич отметил: «Представьте, дети вырастут и скажут: "Я играл на этой площадке, а рядом был такой интересный храм"».

У нас вообще это интересный уголок, тут и улица Застенная. Я искренне люблю свой округ: у нас много красивых, дорогих сердцу мест, хорошо благоустроенных.

- Ещё одна точка - двор домов №1–9 по улице Алтаева. Там недавно отремонтировали дорожное полотно, благоустроили пешеходные дорожки. Всё необходимое для уютного и комфортного проживания.

- Я очень довольна работой подрядчиков. Эту проблему мы решали ещё во время моего первого депутатского срока. Честно говоря, даже стыдно было - столько времени не удавалось решить этот вопрос. Здесь много нюансов. Это придомовая территория, но дорога проходит вдоль нескольких домов и используется жителями многоэтажки с улицы Крупской - то есть она востребована. Однако для ремонта требуется согласие собственников. Мы не раз собирали жителей. Бывали разные мнения: пожилые люди иногда говорили: «Пусть дорога плохая - зато машины не гоняют». Другие указывали на отсутствие нормальных пешеходных дорожек. Особенно мне было тяжело перед 1 сентября, дождливый сезон начинался, и красивые дети с букетами шли в школу по лужам, сердце кровью обливалось, они еще мимо машин ходили - это небезопасно.

И благодаря, в том числе, достаточно активной позиции жителей, иногда бывает появляется лидер, старший по дому, и быстрее дело сдвигается. Причем мы не первый раз выдвигали этот объект для ремонта, но он достаточно дорогой, поэтому не с первого раза получилось.

В этом году я даже открою небольшую тайну: многие депутаты планируют выезды на весну - красивая природа. А я сказала: «Нет, поедем осенью - когда уже будет, что показать, а не просто обещать». Всё лето переживала из-за дождей - вдруг помешают ремонту. Но работы прошли в срок.

Ещё был нюанс с деревьями. Там много старых деревьев, посаженных вплотную к домам, как шутят, именные деревья . Кто-то хотел их сохранить, кто-то - убрать. Мы убеждали: чтобы сделать качественные дорожки, деревья нужно спилить. Но только с согласия жителей.

Я, как депутат, ставлю подпись только тогда, когда вижу, что большинство согласны или когда дерево признано аварийным. В итоге деревья убрали, сделали хорошие дорожки, обзор. Стало светло. Теперь вместе с жителями обсуждаем, какие зелёные насаждения они хотели бы видеть рядом с домом.

- Как у вас на округе обстоят дела с ТОСами?

- К сожалению, пока нечем похвастаться. Причём мы объясняем, и у нас проходит учёба депутатская и для жителей по ТОСам. Пока что больше склонность у населения нашего округа к программам по благоустройству. Как раз то, что на Алтаева 1-9, это тот вариант, когда мы решали, в том числе, с благоустройством.

ТОСы привлекательные, мне это нравится, и мы объясняем, почему это сейчас актуально, что, как правило, это небольшие проекты, которые достаточно быстро реализуются. Но обычно должно набраться какое-то критическое количество для того, чтобы прорвало и дальше пошло. Вот у нас пока в округе этого не случилось, но мы оптимистично надеемся, что все-таки сможем убедить. Даже уже после того, как проведены ремонты, мы поднимем народ, в хорошем смысле слова, чтобы организовать ТОС по благоустройству, даже по зеленым насаждениям. Не надо планировать какие-то большие, амбициозные вещи, просто небольшая зеленая зона со скамейками, с местом отдыха.

После этого позитивного примера мы перешли через дорогу - на чётную сторону Алтаева. Там картина иная: дороги практически нет, одни лужи. В этом году подсыпали, но временно. Там заявка подавалась ещё до меня - мой предшественник собирал документы, но куда-то всё затерялось, не дооформили. Потом мы снова собирались, но уже с налётом разочарования.

Поэтому на выезде мы специально заострили внимание: «Вот здесь сделали - а напротив до сих пор проблемы». Борис Андреевич сказал: «Подумаем, порешаем», заявка-то у нас есть. И как альтернативный вариант, хоть какого-то позитива, у нас там есть детская площадка. Интересно, что после нашего визита в чате дома, который раньше «заглох», люди оживились: «Неужели правда что-то будет?». Во всяком случае оптимистично надеемся, в любом случае этот вопрос будет решаться.

Там ещё один нюанс: контейнерная площадка. Дома - пятиэтажные, у кого-то есть мусоропровод, у кого-то - нет. Сейчас площадку ремонтируют, но жители просят её перенести. Подошли активные жильцы и сказали: «Зачем ремонтировать? Надо убрать!». Я понимаю тех, у кого окна первого этажа выходят прямо на площадку - вид не самый приятный. Но есть санитарные нормативы: если перенести площадку далеко, будет неудобно выносить мусор, а если ближе - опять под окна к кому-то. Возникает конфликт интересов.

Поэтому мы предлагаем другой подход: работать с управляющими компаниями, чтобы контейнеры своевременно вывозились, площадка была современной, закрытой, а жители аккуратно пользовались ею. Тем более сейчас есть пакеты, которые можно завязывать, чтобы не разбрасывался мусор.

- Как у вас работают управляющие компании?

- У нас несколько компаний, не буду называть, но есть и положительные, и отрицательные примеры. Некоторые дома даже сменили компанию. Сейчас есть здоровая конкуренция.

На самом деле, многое зависит от активности жильцов и от того, как они участвуют в планировании. Иногда бывает, жалуются, что плохо убирают подъезды, плохо убирают двор. Задаем вопрос: «А кто у вас подписывает эти акты?». Потому что есть определенные нормативные документы, и тут сразу вопрос в воздухе повисает.

Там, где жильцы активны, они знают, кто и как убирает, и даже могут влиять на стоимость услуг через переговоры. Если выстроен диалог с УК - они тоже не заинтересованы в конфликтах, всё получается.

Мы плотно работаем с управляющими компаниями Если поступают к нам какие-то обращения, мы сначала с управляющей компанией решаем. Если управляющая компания не реагирует или какие-то проблемы есть, то поднимаемся выше. То есть мы не начинаем прямо сверху, а все-таки поэтапно выстраиваем диалог. Наша задача не раздувать конфликт, а добиться результата.

- Ещё одна точка выезда - общественная территория у торгового пространства и молодёжного центра на улице Труда, 49. Там оборудованы места для торговли. Насколько востребована эта форма?

- Там находится много домов. В общем-то, на Текстильной совсем рядом есть достаточно большой благоустроенный рынок. Но как-то здесь все равно людям хочется, и поэтому там несколько сделали торговых точек, специально поставлены прилавки. И там всегда есть продающие и покупающие. Я достаточно часто хожу по своему округу, смотрю, что это своего рода общение. Я уж не знаю, большая у них выгода или нет, но, наверное, в том числе это общение, а это, в общем-то, социальная составляющая.

Просто убрать — проще всего. Мы с Борисом Андреевичем тоже это обсуждали, что нужен новый дизайн для того, чтобы это все-таки было эстетично, чтобы не замыливался взгляд и мы не привыкали к этим унылым образам. Согласна с тем, что надо как-то искать компромиссный вариант. Если востребовано, значит делать красиво. Там несколько торговых точек, и от жителей поступали различные обращения. Те, которые говорили все убрать, и те, которые говорили облагородить. В принципе, мы на самом деле гибко подходим к этому вопросу, в очередной раз решали, как лучше сделать. Решили, что будем выставлять эту территорию на голосование. И как раз молодежный центр попросим подключиться. Есть у нас определенная категория жителей, которая готова голосовать рукой, что-то подписать. У кого-то неприятие. Тем более много сейчас всяких моментов с телефонами, звонками необоснованными. Но тем не менее современность, и мы понимаем, что на других округах это решается. Поэтому положительный пример есть. В том числе, там этот молодежный центр, там выборы происходят. То есть там такая территория, которая все-таки требует внимания. И я думаю, что именно такой подход (облагородить, красиво обустроить места торговли) будет правильным.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.