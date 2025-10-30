Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
Гастроужин «Традиции русского застолья»
развивающие секции для детей
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
«Гельдт» «Счастливый столик»
ПЛН 25 лет
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Денис Иванов об округе №15
 
 
 
ещё Общество 30.10.2025 16:210 В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.10.2025 17:560 Студенты повторят партизанский путь в псковских болотах 30.10.2025 17:490 Более 3,5 тонны макулатуры собрали псковичи в рамках акции «Вторсырье в помощь животным» 30.10.2025 17:350 Архив раскрыл происхождение рыб, обитающих в псковских водоемах 30.10.2025 17:241 77 лет на страже прав трудящихся в Псковской области 30.10.2025 17:170 Ввоз 42 кг небезопасного мёда из Беларуси пресекли в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 23.10.2025 15:391 Криминального авторитета арестовали в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 23.10.2025 11:070 Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На традиционное русское застолье приглашают псковичей 5 декабря

30.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

В псковском «Гельдте» готовят вечер, в котором оживает сама история. 5 декабря псковичей приглашают на гастроужин «Традиции русского застолья», сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении.

«Вас ждёт дегустация медовухи, сбитня и ароматных настоек — в сопровождении блюд русской кухни, приготовленных с душой, с размахом, с уважением к традициям», - поделились подробностями вечера представители «Гельдта».

Ужин пройдёт в три этапа, каждый из которых откроет свою эпоху — от боярских пиршеств до купеческих застолий. Ведущий вечера — Станислав Романов откроет тайны русского гостеприимства. Также перед гостями выступит фолк-группа «Красива» из Москвы.

«Живое звучание, любимые русские мелодии, душевные голоса и то самое чувство, когда хочется подняться из-за стола и пуститься в пляс!» - подчеркнули в ресторане. 

Стоимость посещения гастроужина «Традиции русского застолья» — 6 000 рублей за человека. 

Подробности можно узнать по телефону 33-17-07.

Категория 18+ 

Реклама. ООО «Покровский». ИНН: 6027197108. Erid: 2SDnjcDfZm1

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 149 человек
30.10.2025, 17:560 Студенты повторят партизанский путь в псковских болотах 30.10.2025, 17:530 Два взгляда, две палитры: в Пскове откроется выставка петербургских художников 30.10.2025, 17:490 Более 3,5 тонны макулатуры собрали псковичи в рамках акции «Вторсырье в помощь животным» 30.10.2025, 17:460 В «СитиИнвестГрупп» рассказали, как город справляется с внезапными снегопадами
30.10.2025, 17:421 Маркетплейс накидывает удавку 30.10.2025, 17:420 Санатории и турбазы Псковского облсовпрофа участвуют в международном форуме 30.10.2025, 17:410 В 2025 году в Псковской области сумма начисленных имущественных налогов выросла на 9%  30.10.2025, 17:350 Архив раскрыл происхождение рыб, обитающих в псковских водоемах
30.10.2025, 17:310 Подготовка техники «СитиИнвестГрупп» к зиме завершена на 99% 30.10.2025, 17:241 77 лет на страже прав трудящихся в Псковской области 30.10.2025, 17:220 Почти 60% налоговых уведомлений псковичам отправили онлайн 30.10.2025, 17:190 Псковичам рассказали, как дорожники борются с обледенением тротуаров
30.10.2025, 17:170 Ввоз 42 кг небезопасного мёда из Беларуси пресекли в Псковской области 30.10.2025, 17:041 Чтобы город дышал: Сбер озеленил улицу Некрасова в Пскове 30.10.2025, 17:030 Торжество по случаю 77-летия Псковского облсовпрофа. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.10.2025, 17:000 На традиционное русское застолье приглашают псковичей 5 декабря
30.10.2025, 16:540 Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест» 30.10.2025, 16:400 «Пастырь»: Молитва об усопших 30.10.2025, 16:360 Псковский музей представит более 100 картин к вековому юбилею художника Малевского 30.10.2025, 16:331 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Аналогов нет
30.10.2025, 16:331 Куда делись летние пыльные бури в Пскове, рассказал директор «СитиИнвестГрупп» 30.10.2025, 16:280 Молодёжную политику обсудили совместно депутаты, представители правительства и члены Молодёжного парламента 30.10.2025, 16:250 Псковича поймали на краже шампуней для последующей продажи 30.10.2025, 16:210 В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ
30.10.2025, 16:161 Лев Шлосберг* выступил с последним словом в суде 30.10.2025, 16:090 «СитиИнвестГрупп» обеспечило запас реагентов для псковских дорог ещё до начала сезона 30.10.2025, 16:060 Детские сосиски Великолукского мясокомбината не прошли проверку в Удмуртии 30.10.2025, 15:540 Мужчина в черной шапке пропал в красногородской деревне Саурово
30.10.2025, 15:490 Как псковичи могут исправить ошибки в расчетах, ответили в налоговой 30.10.2025, 15:330 «Деловая Россия» приглашает псковичей на практикум о стратегиях для бизнеса в турбулентное время  30.10.2025, 15:230 Идею первоочередной реставрации вовлечённых в хозяйственный оборот зданий-памятников поддержали депутаты 30.10.2025, 15:090 GURAVI приглашает псковичей на мастер-класс по созданию цветочных композиций
30.10.2025, 15:020 Псковская область впервые присоединилась к Всероссийскому научно-технологическому диктанту 30.10.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об уплате имущественных налогов 30.10.2025, 14:520 Этим летом трава в Пскове росла, как в тропиках — «СитиИнвестГрупп» 30.10.2025, 14:361 Взнос на капремонт в Псковской области вырастет в 2026 году на 12%
30.10.2025, 14:210 В график вывоза ТКО включили площадку на улице Загородной в псковской деревне Хотицы 30.10.2025, 14:170 Стоимость патента для мигрантов в Псковской области увеличили почти до 10 тысяч рублей 30.10.2025, 14:100 Псковский археолог Сергей Степанов скончался на 66-м году жизни 30.10.2025, 13:550 В туристском информационном центре на Талабских островах завершился капремонт
30.10.2025, 13:490 Маловостребованную налоговую льготу отменили в Псковской области 30.10.2025, 13:340 Детализирован порядок принятия бюджета Псковской области 30.10.2025, 13:310 Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава 30.10.2025, 13:290 Облачную погоду с дождем прогнозируют в Псковской области 31 октября
30.10.2025, 13:280 Назначены представители Собрания в квалификационной комиссии адвокатской палаты 30.10.2025, 13:230 Виктория Малахова назначена мировым судьёй участка №2 Великолукского района 30.10.2025, 13:200 Депутаты одобрили передачу звания «Край партизанской славы» от района к округу в Псковской области 30.10.2025, 13:170 Дополнительные места всё еще есть в детских кружках Пскова
30.10.2025, 13:170 Псковским работникам аппарата мирового судьи разрешили замещать должности, не связанные с госслужбой 30.10.2025, 13:080 Доплаты к пенсии и компенсацию за наем жилья будут получать главы муниципалитетов Псковской области 30.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона? 30.10.2025, 13:020 Мы стремимся охватить каждого — Дмитрий Яковлев о молодежной политике
30.10.2025, 12:560 Об уплате имущественных налогов расскажут в пресс-центре ПЛН 30.10.2025, 12:540 За три года в Псковской области по нацпроектам капитально отремонтировали 52 школы 30.10.2025, 12:460 В Пскове разыскивают бывшего заключенного из Саратова 30.10.2025, 12:442 Биологию и химию будут углублённо изучать в новой школе в псковских Борисовичах
30.10.2025, 12:380 Татьяна Лозницкая назвала приоритеты при капремонте школ на нацпроекту 30.10.2025, 12:290 Дом молодежи в Великих Луках планируют открыть в следующем году 30.10.2025, 12:250 Андрей Маковский возмутился выбором школьных предметов для обновления оборудования 30.10.2025, 12:190 Серьезная авария произошла утром 30 октября на трассе Р-23 «Псков»
30.10.2025, 12:150 Когда продолжат строить школу на улице Юности в Пскове, поинтересовался Олег Брячак 30.10.2025, 12:080 Сроки сдачи Кадетской школы в Великих Луках могут перенести  30.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме 30.10.2025, 12:033 Олег Брячак бьет тревогу из-за кризиса в строительной отрасли
30.10.2025, 11:480 Артур Гайдук заявил об отсутствии «шоколада» после принятия муниципальной реформы 30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол 30.10.2025, 11:420 «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона?  30.10.2025, 11:410 Вернуть сферу ЖКХ под полный государственный контроль предложил Антон Минаков
30.10.2025, 11:350 Дмитрий Михайлов призвал пересмотреть подходы к поддержке отечественного производства 30.10.2025, 11:280 Бывший директор великолукской «управляйки» оштрафован за хищение денег 30.10.2025, 11:280 Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам 30.10.2025, 11:140 Суд запретил использовать ИИ в предвыборных плакатах
30.10.2025, 11:120 Вечер живой музыки в ресторане GURAVI 30.10.2025, 11:090 Конституционный суд не принял жалобу на отказ в регистрации кандидата на выборах главы Гдовского района 30.10.2025, 11:000 Стартовала 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 30.10.2025, 10:550 В псковском музее восстанавливают уникальный изразец XVI – начала XVII века
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru