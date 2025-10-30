Общество

На традиционное русское застолье приглашают псковичей 5 декабря

В псковском «Гельдте» готовят вечер, в котором оживает сама история. 5 декабря псковичей приглашают на гастроужин «Традиции русского застолья», сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении.

«Вас ждёт дегустация медовухи, сбитня и ароматных настоек — в сопровождении блюд русской кухни, приготовленных с душой, с размахом, с уважением к традициям», - поделились подробностями вечера представители «Гельдта».

Ужин пройдёт в три этапа, каждый из которых откроет свою эпоху — от боярских пиршеств до купеческих застолий. Ведущий вечера — Станислав Романов откроет тайны русского гостеприимства. Также перед гостями выступит фолк-группа «Красива» из Москвы.

«Живое звучание, любимые русские мелодии, душевные голоса и то самое чувство, когда хочется подняться из-за стола и пуститься в пляс!» - подчеркнули в ресторане.

Стоимость посещения гастроужина «Традиции русского застолья» — 6 000 рублей за человека.

Подробности можно узнать по телефону 33-17-07.

