Общество

Госдума одобрила право участников СВО на бесплатное повторное СПО

28.10.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.

Инициатива направлена на создание дополнительных мер поддержки для граждан, проходивших военную службу в Вооружённых силах России, войсках нацгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в специальной военной операции, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Авторы проекта в пояснительной записки отмечают, что среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новой сферы занятости.

В соответствии с действующим законом «Об образовании в Российской Федерации», гражданин может бесплатно получить среднее профессиональное образование только один раз. Законопроектом предлагается дать участникам СВО право на то, чтобы они могли пройти обучение повторно на безвозмездной основе, пишет РИА Новости.

Авторы законопроекта подчеркивают, что законопроект будет стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышению уровня их трудоустройства, тем самым способствуя получению более высоких профессиональных навыков и организации их профессиональной ориентации, а также снижению дефицита кадров на рынке.

Источник: Псковская Лента Новостей
