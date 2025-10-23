Общество

Служба в органах внутренних дел: стабильность, поддержка и возможности для граждан Псковского района

Отдел МВД России по Псковскому району объявляет о наборе кандидатов на службу в органы внутренних дел. Приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 55 лет, готовые посвятить себя защите правопорядка и служению закону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции.

Работодатель гарантирует:

форменную одежду и служебный транспорт;

полный социальный пакет;

оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);

дополнительные отпуска за выслугу лет (от 5 до 15 дней);

бесплатное обучение в вузах системы МВД России;

оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;

бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);

оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;

бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);

предоставление путевок в санатории;

возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;

предоставление денежной суммы на приобретение жилья после десяти лет выслуги;

возможность получения льготного ипотечного кредитования;

стабильная и своевременная заработная плата;

право на получение пенсии при выслуге 20 лет, либо достижении предельного возраста на службе 55 лет и выплату единовременного денежного довольствия при увольнении;

компенсация за поднаем жилья;

детям сотрудников ОВД в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства;

ежегодная материальная помощь.

В настоящее время открыты вакансии на должности:

Дознаватель; Оперуполномоченный отдела уголовного розыска; Участковый уполномоченный полиции; Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции; Полицейский патрульно-постовой службы полиции; Главный бухгалтер; Инспектор ДПС Госавтоинспекции.

По всем вопросам трудоустройства обращайтесь в группу по работе с личным составом:

Телефоны: 676-908; 593-313.

Адрес: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом 19.