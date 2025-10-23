Псковcкая обл.
Общество

Служба в органах внутренних дел: стабильность, поддержка и возможности для граждан Псковского района

28.10.2025 19:00

Отдел МВД России по Псковскому району объявляет о наборе кандидатов на службу в органы внутренних дел. Приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 55 лет, готовые посвятить себя защите правопорядка и служению закону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции.

Работодатель гарантирует:

  • форменную одежду и служебный транспорт;
  • полный социальный пакет;
  • оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);
  • дополнительные отпуска за выслугу лет (от 5 до 15 дней);
  • бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
  • оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;
  • бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);
  • оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;
  • бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);
  • предоставление путевок в санатории;
  • возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;
  • предоставление денежной суммы на приобретение жилья после десяти лет выслуги;
  • возможность получения льготного ипотечного кредитования;
  • стабильная и своевременная заработная плата;
  • право на получение пенсии при выслуге 20 лет, либо достижении предельного возраста на службе 55 лет и выплату единовременного денежного довольствия при увольнении;
  • компенсация за поднаем жилья;
  • детям сотрудников ОВД в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства;
  • ежегодная материальная помощь.

В настоящее время открыты вакансии на должности:

  1. Дознаватель;
  2. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
  3. Участковый уполномоченный полиции;
  4. Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции;
  5. Полицейский патрульно-постовой службы полиции;
  6. Главный бухгалтер;
  7. Инспектор ДПС Госавтоинспекции.

По всем вопросам трудоустройства обращайтесь в группу по работе с личным составом:
Телефоны: 676-908; 593-313.
Адрес: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом 19.

Источник: Псковская Лента Новостей
