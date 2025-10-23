Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
Денис Иванов об округе №15
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
где подают лучший завтрак
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
нацпроект меняет учреждения культуры
Города для людей
Город Рождества
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 29.10.2025 10:260 Бюджетный комитет Собрания предложил отложить проект об индексации выплат ветеранам труда 29.10.2025 10:150 Сергей Вострецов требует гарантий для рабочих мест и зарплат в 2026 году 29.10.2025 09:430 Идеи незабываемых свиданий подсказали псковичам 29.10.2025 09:300 В России разработали ИИ, выполняющий месячную работу бухгалтерии за минуту 29.10.2025 09:000 Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши
 
 
 
Самое популярное 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 23.10.2025 15:390 Криминального авторитета арестовали в Пскове 22.10.2025 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 22.10.2025 13:030 Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России разработали ИИ, выполняющий месячную работу бухгалтерии за минуту

29.10.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Искусственный интеллект, который способен за минуту выполнить месячную работу отдела из 10 бухгалтеров, разработали в России - за это время он обрабатывает 900 страниц первичных документов для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета и заносит их в систему, рассказали в компании Smart Engines.

«Российские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ) для работы с бухгалтерскими документами, способный за один час выполнить объем ручной работы, эквивалентный месячному труду отдела из 10 бухгалтеров. ИИ-агент со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета», - сказали в компании.

ИИ распознает различные виды документов, в том числе акты, накладные и т.д., и извлекает из них ключевые данные - даты, суммы, реквизиты контрагентов, товарные позиции в таблицах, НДС и прочие параметры для последующей загрузки в программы для управления и автоматизации основных бизнес-процессов компании. Технология также может определить тип документа, контролировать наличие подписей и печатей, распознавать многостраничные форматы, пишет РИА Новости.

Компании могут запустить ИИ-инструмент на своем сервере, встроить в мобильные или веб-приложения, он не требует интернет-соединения, не сохраняет и никуда не передает данные для распознавания, отметили в Smart Engines.

«На фоне грядущих налоговых изменений в 2026 году бизнесу особенно важно оптимизировать процессы, связанные с учетом НДС и налогов по УСН, аудитом, работой с первичкой, УПД и счетами-фактурами. Наш ИИ-агент позволяет моментально вводить данные бухгалтерских документов для выполнения этих задач», - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 78 человек
29.10.2025, 10:470 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля участника СВО 29.10.2025, 10:340 «PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав 29.10.2025, 10:290 В Псковской области за вечер ликвидировали три пожара в хозяйственных постройках 29.10.2025, 10:260 Бюджетный комитет Собрания предложил отложить проект об индексации выплат ветеранам труда
29.10.2025, 10:150 Сергей Вострецов требует гарантий для рабочих мест и зарплат в 2026 году 29.10.2025, 09:590 Мужчина задержан за кражу детских конструкторов в Пскове 29.10.2025, 09:540 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется 29.10.2025, 09:430 Идеи незабываемых свиданий подсказали псковичам
29.10.2025, 09:300 В России разработали ИИ, выполняющий месячную работу бухгалтерии за минуту 29.10.2025, 09:150 Монтаж кровли завершают в церкви Николы со Усохи в Пскове 29.10.2025, 09:000 Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши 29.10.2025, 08:400 Российские ученые определили оптимальные модели для прогноза динамики размера опухоли
29.10.2025, 08:170 В России предложили закрепить деловой туризм в законодательстве 29.10.2025, 08:000 День вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 29 октября 29.10.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект об увеличении размера минимальной компенсации за детсад 29.10.2025, 07:000 Программу «Земский тренер» могут запустить в Псковской области с 2026 года
28.10.2025, 22:251 Фильм, частично снятый в псковской деревне Глоты, победил на международном кинофестивале в Пхеньяне 28.10.2025, 22:000 Преимущества и недостатки стереотипов назвал психолог 28.10.2025, 22:000 Псковский «Торнадо» завоевал бронзу на международном хоккейном турнире 28.10.2025, 21:440 Михаил Ведерников и «Газпром» обсудили развитие газификации в Псковской области
28.10.2025, 21:300 Антон Мороз приглашает жителей третьего округа Пскова на встречу по созданию ТОС 28.10.2025, 21:100 Лучшие полицейские Псковской области удостоены чести быть занесенными на Доску Почета 28.10.2025, 21:000 Псковичи представят регион в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве 28.10.2025, 20:400 Навигация на Талабские острова завершится в ноябре
28.10.2025, 20:200 Конференция «Импульс Т1»: Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России 28.10.2025, 20:200 В Островском районе стартовала профильная смена «Поверь в себя-2025» 28.10.2025, 20:000 Однополосное движение введут на Зональном шоссе в Пскове 31 октября 28.10.2025, 19:400 Невельский суд вынес приговор организатору контрабанды 89 кг гашиша
28.10.2025, 19:200 В Псковской области отремонтировали 30 километров железнодорожных путей 28.10.2025, 19:000 В полицию Псковского района требуются участковые, следователи и инспекторы ДПС 28.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 октября 28.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 октября
28.10.2025, 18:000 Госдума одобрила право участников СВО на бесплатное повторное СПО 28.10.2025, 17:530 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве, депутатской работе и поддержке спорта. ВИДЕО 28.10.2025, 17:500 «Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6. ВИДЕО 28.10.2025, 17:480 Съемочная группа программы «Доброе утро, Петербург» работала в Изборске
28.10.2025, 17:411 «Позиция ученого» всегда выгоднее позиции «военного»: как превратить конфликты в возможности 28.10.2025, 17:290 В Псковской области уничтожат 50 зараженных калл из Германии 28.10.2025, 17:280 «Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6 28.10.2025, 17:171 Галина Неваленная о сиюминутных решениях, успехах и проблемах Запсковья
28.10.2025, 17:060 Судимую псковичку наказали за 11 ударов ножом по телу знакомого 28.10.2025, 17:010 На улице Железнодорожной в Пскове вскрыли и обворовали автомобиль 28.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 28 октября 28.10.2025, 16:571 Депутат Госдумы предложила ввести в школах шведский стол
28.10.2025, 16:560 Действующая Миссис Россия станет ведущей финала конкурса красоты в Пскове 28.10.2025, 16:460 «Гайд-парк» с Галиной Неваленной: Для чего нужны контрольные выезды в округ. ВИДЕО 28.10.2025, 16:360 Администрация Пскова рассматривает дела о незаконной стоянке на зелёных территориях 28.10.2025, 16:240 Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией
28.10.2025, 16:160 Подорожание товаров неизбежно: Юрий Сорокин прокомментировал повышение НДС 28.10.2025, 16:100 Жюри IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» возглавит художник-постановщик фильма «Тайна третьей планеты» 28.10.2025, 16:030 Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики 28.10.2025, 15:550 Галина Неваленная: Мы каждый год составляем план желаемых изменений в округе
28.10.2025, 15:440 Первый в эпидсезоне случай гриппа зарегистрировали в Псковской области 28.10.2025, 15:390 Юрий Сорокин о вызовах для бизнеса в 2025-2026 годах: Время непростое, но руки опускать нельзя 28.10.2025, 15:350 Иск о взыскании 4,4 млн рублей за демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове будут обжаловать 28.10.2025, 15:300 В нескольких деревнях Псковского района сделали освещение вдоль дорог
28.10.2025, 15:180 Сергей Вострецов: Выплата январских пенсий в декабре — реальный акт социальной солидарности 28.10.2025, 15:120 Итоги агродиктанта в Псковской области подвели в региональном парламенте 28.10.2025, 14:590 До +10 градусов и дожди прогнозируют 29 октября в Псковской области 28.10.2025, 14:460 Дмитрий Шахов и латвийский журналист обсудили итоги VI Псковского медиафорума
28.10.2025, 14:350 Скончался звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов 28.10.2025, 14:200 Премьерные арт-экскурсии включил в программу «Ночи искусств» Пушкинский заповедник 28.10.2025, 14:180 За демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове с ООО «Фавор» хотят взыскать 4,4 млн рублей  28.10.2025, 14:090 Кондитер из Себежа создала сахарный бюст Джонни Деппа
28.10.2025, 13:580 Великолучанам напомнили способы защиты от энтеровирусной инфекции 28.10.2025, 13:530 Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами 28.10.2025, 13:470 «VIP-персоны» на качелях. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.10.2025, 13:350 Мероприятие по мотивам сериала Wednesday пройдет в псковском клубе «СтругановЪ»
28.10.2025, 13:290 Комету Lemmon запечатлели с территории Островского района 28.10.2025, 13:250 Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз французских украшений на 1,5 млн рублей 28.10.2025, 13:190 Госдума приняла закон о круглогодичном призыве 28.10.2025, 13:170 Опубликовано расписание автобусов на ноябрьские праздники в Псковской области
28.10.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным 28.10.2025, 13:010 На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин Пскова Георгий Давыдов 28.10.2025, 12:501 Фотограф из Пскова стала участницей кулинарного стресс-теста Константина Ивлева 28.10.2025, 12:481 Сергей Вострецов поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru