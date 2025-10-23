Общество

В России разработали ИИ, выполняющий месячную работу бухгалтерии за минуту

Искусственный интеллект, который способен за минуту выполнить месячную работу отдела из 10 бухгалтеров, разработали в России - за это время он обрабатывает 900 страниц первичных документов для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета и заносит их в систему, рассказали в компании Smart Engines.

«Российские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ) для работы с бухгалтерскими документами, способный за один час выполнить объем ручной работы, эквивалентный месячному труду отдела из 10 бухгалтеров. ИИ-агент со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета», - сказали в компании.

ИИ распознает различные виды документов, в том числе акты, накладные и т.д., и извлекает из них ключевые данные - даты, суммы, реквизиты контрагентов, товарные позиции в таблицах, НДС и прочие параметры для последующей загрузки в программы для управления и автоматизации основных бизнес-процессов компании. Технология также может определить тип документа, контролировать наличие подписей и печатей, распознавать многостраничные форматы, пишет РИА Новости.

Компании могут запустить ИИ-инструмент на своем сервере, встроить в мобильные или веб-приложения, он не требует интернет-соединения, не сохраняет и никуда не передает данные для распознавания, отметили в Smart Engines.

«На фоне грядущих налоговых изменений в 2026 году бизнесу особенно важно оптимизировать процессы, связанные с учетом НДС и налогов по УСН, аудитом, работой с первичкой, УПД и счетами-фактурами. Наш ИИ-агент позволяет моментально вводить данные бухгалтерских документов для выполнения этих задач», - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.