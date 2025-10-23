Атмосфера праздника в стиле Азии!

Ресторан Chigun предлагает провести праздник в азиатском стиле: современный интерьер с неоновыми акцентами, k-pop и возможность погрузиться в атмосферу восточного мегаполиса.
Главное украшение любого праздника - это, конечно, кухня. В Chigun подают яркие и оригинальные блюда азиатской кухни, которые одинаково нравятся и детям, и взрослым.
Праздник в Chigun - настоящее событие, где объединяются стиль, музыка, вкус и эмоции. Такой день рождения запомнится надолго.
Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом 36.
Телефон: 8 (921) 002-01-60.
Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjcoEP1h