Общество

Перевод на «удаленку» способствует росту зарплат на треть - аналитики

В России удаленные работники получают более высокие зарплаты, чем те, которые трудятся в офисе. «Премия» за дистантанционную раюоту доходит до 25-35%, сказано в расчетах национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В январе-сентябре этого года компании разместили 745 тыс. дистанционных вакансий. По данным hh.ru, это на 17% больше, чем было в 2024-м. Развитие «удаленки» может повысить продуктивность сотрудников, за это работодатели финансово поощряют их, сказала руководитель Ventra Executive Search Ольга Копылова.

Специалисты, которые способны эффективно трудиться дистанционно и достигать KPI, часто становятся более ценными для компаний. Ярче всего это тенденция видна в сфере маркетинга и PR, отметила генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева, пишут «Известия».

В целом рост заработка при переходе на дистант характерен в первую очередь для высококвалифицированных специалистов, считает Копылова. Конкуренция за лучшие кадры невозможна без «удаленки», полагает в свою очередь Алексеева. По данным ВЦИОМ, в настоящее время 13% россиян работают в основном удаленно.