Общество

Россия увеличит финансирование поддержки семей с детьми в 2026 году

30.10.2025 08:20

Финансирование мер поддержки семей с детьми в России в 2026 году вырастет, несмотря на текущие задачи в рамках СВО и необходимость защиты суверенитета, также будут введены специальные налоговые выплаты для семей с детьми, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Несмотря на то, что идёт специальная военная операция и средства, конечно, уходят на защиту суверенитета, проведение и реализацию важнейших очень военных задач, мы видим рост финансирования так называемого детского бюджета: меры поддержки, новые выплаты — с 2026 года вводится семейная налоговая выплата», — сказала Анна Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы добавила, что поддержка семей и детства является безусловным национальным приоритетом, обозначенным президентом. По ее словам, в 2026 году будут введены новые меры поддержки — специальные налоговые выплаты для семей с детьми, это решение уже заложено в проект федерального бюджета.

Парламентарий также обратила внимание на работу по защите ценностного суверенитета, которая ведется в Госдуме. Она сообщила, что была создана межфракционная рабочая группа, объединившая все политические силы, в рамках этой работы уже подготовлены и находятся в стадии разработки законопроекты, направленные на защиту традиционных ценностей.

Источник: Псковская Лента Новостей
