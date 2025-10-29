Общество

Вечер живой музыки в ресторане GURAVI

Уже в эту пятницу, 31 октября в 18:00, ресторан GURAVI приглашает гостей провести вечер под звуки живой музыки. В этот день в уютной атмосфере ресторана выступит Виталий Цёмка - талантливый музыкант, создающий неповторимое настроение с помощью флейты и клавиш.

Вечер обещает быть особенным: лёгкие мелодии, уютный свет, вкусные грузинские блюда. Это отличный повод провести время с друзьями и близкими.

Бронь столиков: 8 (900) 990-40-40. Адрес: г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 40.

GURAVI ждёт всех, кто ценит душевные вечера, живую музыку и кухню с грузинским характером.

