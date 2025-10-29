Общество

Стартовала 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов стартовала в четверг, 30 октября. В повестку дня включено 16 вопросов. Наблюдать за ходом сессии онлайн можно по ссылке.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Пленарное заседание начинается в большом зале правительства региона с «парламентского часа» по молодёжной политике. Инициаторами обсуждения стали вице-спикер Виктор Остренко и руководитель фракции «Новые люди» Андрей Маковский. Тему предварительно обсудили и с Молодёжным парламентом при ПОСД.

В повестке дня сессии проекты законов о внесении изменений в действующее законодательство о статусе главы муниципального образования, мировых судьях, бюджетном процессе, государственной охране объектов культурного наследия и другие. Депутатам также предстоит согласовать минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2026 год и установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области.