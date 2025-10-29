Общество

Депутаты одобрили передачу звания «Край партизанской славы» от района к округу в Псковской области

Проект «О внесении изменений в закон Псковской области "О почетном звании Псковской области "Край партизанской славы"» одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Главная цель законопроекта — это возможность передачи звания «Край партизанской славы» от района к вновь образованному округу. Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа.

Закон «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

За принятие законопроекта проголосовали 19. Против не голосовал никто.

Законопроект приняли во втором чтении.