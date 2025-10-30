АвтоМир / Дороги

Для комфорта и безопасности: в Великих Луках завершились масштабные дорожные работы

В Великих Луках, начиная с весны, активно ремонтировались улицы и дворы. Ход работ находился на личном контроле у местных властей. На сегодня запланированные на 2025 год ремонты городских дорог, тротуаров и дворовых территорий выполнены, и великолучане отмечают, насколько комфортно и безопасно стало передвигаться по городу.

Подробности о том, как изменилась улично-дорожная сеть южной столицы, узнала Псковская Лента Новостей.

Здесь и далее: фото администрации города Великие Луки

Безопасные дороги и тротуары

Вопросы содержания, ремонта и эксплуатации дорог в Великих Луках находятся в ведении управления ЖКХ администрации города. Специалисты подразделения готовят технические задания для проведения конкурсных процедур и контракты и впоследствии контролируют их исполнение.

В 2025 году муниципальные контракты на проведение ремонтных работ были заключены с несколькими подрядными организациями: ООО «Реал», АО «ДЭП № 275», ООО «ДСУ» и ИП Нефедов.

В настоящий момент завершены работы по ремонту автомобильных дорог на следующих улицах:

проспект Октябрьский (участок от проспекта Ленина до дома 48/12 по проспекту Октябрьскому);

проспект Октябрьский (от границы муниципального образования до поворота на деревню Боровицы);

проезд вдоль дома № 130 по проспекту Октябрьскому;

улица Вокзальная (от проспекта Гагарина до улицы Гражданской);

улица Рыкановская (от улицы Холмской до улицы Полиграфистов);

улица М. Кузьмина (от улицы Новоселенинской до улицы Радищева);

улица Фурманова (съезд к Великолукскому дому-интернату для престарелых и инвалидов);

улица Малышева (съезд к Дому культуры имени Ленина).

Также выполнены работы двух участков автомобильной дороги по улице 3-й Ударной Армии – участки от улицы Кольской до улицы Мурманской и от улицы Мурманской до дома № 69 по улице 3-й Ударной Армии). В настоящее время завершаются работы по третьему участку дороги по улице 3-й Ударной Армии (от пересечения с улицей Дьяконова до улицы Кольской). Выполняются работы на проезде Воробецком.

Ремонтируются и тротуары. Эти работы проводи ООО «ДСУ». Подрядчик уже выполнил свои обязательства по 10 объектам в разных районах города:

тротуар от дома № 22 по Новослободской набережной, вдоль школы № 7 до въезда в школу включительно;

тротуар по проспекту Октябрьскому (от проспекта Ленина до улицы Л. Толстого);

тротуары на улице Ставского (вдоль домов № 17 и 19 на улице Ставского, вдоль дома № 46/26 на улице Ставского, а также от улицы Дворецкой до улицы Садовой);

тротуар от проспекта Гагарина до улицы Широкой;

тротуар по улице Широкой – от улицы Глинки до дома № 121/2 по проспекту Гагарина);

участок тротуара по проезду Нелидовскому (вдоль дома № 5А);

участок тротуара на улице Рабочей (вдоль дома № 2/1);

участок тротуара на проспекте Гагарина (от дома № 82Б до дома № 86А);

тротуар от проспекта Ленина до улицы Л. Толстого;

тротуар вдоль дома № 29А по проспекту Ленина.

Отдельное внимание уделено ремонту городских мостов. В этом году завершена реконструкция моста через реку Лазавица на проспекте Гагарина. В настоящий момент идёт проектирование работ по другим объектам дорожного фонда.

Завершаются работы на набережной Александра Матросова (от улицы Розы Люксембург до проспекта Ленина). Выполнено фрезерование, завершаются работы по установке бортового камня тротуаров и проезжей части с последующим асфальтированием.

Городская администрация продолжает системную работу по улучшению дорожной инфраструктуры с целью обеспечения безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения.

Красивые и уютные дворы

Не забыты и великолукские дворы. Особое внимание традиционно уделяется дворовым территориям, средства на ремонт которых выделяются в рамках программы благоустройства городской среды.

В прошлом году работы велись на 17 объектах, годом ранее преобразились 20 дворов. В этом сезоне также было отремонтировано 17 дворовых территорий на общую сумму свыше 33 млн рублей.

Ремонт проведён по следующим адресам:

ул. Гоголя, д. 16;

ул. Гражданская, д. 30/12;

ул. Дружбы, д. 9, корп. 1;

ул. Ставского, д. 56;

ул. Ставского, д. 19;

ул. Зеленая, д. 22, корп. 2;

просп. Ленина, д. 33/14;

просп. Октябрьский, д. 10, корп. 1;

просп. Октябрьский, д. 28/13;

просп. Октябрьский, д. 114;

ул. К. Либкнехта, д. 17;

ул. Печорская, д. 2;

пер. Пескарева, д. 7, корп. 2;

просп. Гагарина, д. 116;

просп. Гагарина, д. 120;

ул. Новоселенинская, д. 32;

ул. Радищева, д. 4.

Подрядчиком выступила организация ООО «ДСУ». Благоустройство велось поэтапно с учетом пожеланий жителей. В настоящее время работы завершены: снят старый асфальт, выравнено дорожное полотно, уложено новое асфальтовое покрытие, установлен бордюрный камень.

«Продолжайте в том же духе!»

Деятельность дорожных организаций и администрации города уже положительно оценивается теми, для кого проводятся все многочисленные ремонты — жителями Великих Лук.

«В этом году, по ощущениям, проводилось беспрецедентное количество ремонтов в городе Великие Луки. Во всех микрорайонах велись какие-то работы: где-то меняют асфальт, где-то - коммуникации», - поделилась впечатлениями великолучанка Татьяна С.

По словам жительницы города, ремонтные работы, конечно, создают определенные сложности в части организации дорожного движения, но «все прекрасно понимают, что это временно, и что всё это делается в конечном итоге для людей, которым будет комфортно и безопасно передвигаться по обновленным дорогам».

Татьяна отметила, что и многие дворы в этом году тоже ремонтировали. «Появляются новые парковки, удобно ставить машины возле домов», - сообщила она.

«В связи с этим хотелось бы выразить огромную благодарность администрации города, что уделяют вопросам благоустройства повышенное внимание и каждый год что-то ремонтируют, еще и в таких больших количествах!», - подчеркнула горожанка.

Еще одна жительница Великих Лук Ольга Е. обратила внимание на ситуацию на грунтовых дорогах в частном секторе, который занимает довольно большую территорию в городе. «Мы живем в частном секторе и постоянно видим, что проходит грейдер, и дорога у нас в удовлетворительном состоянии. Недавно ко мне приезжали в гости родственники. Они шли пешком до нас из центра и отметили хорошее качество наших дорог: чисто, удобно, никаких колдобин, можно прогуляться, посмотреть окрестности и при этом не надо постоянно смотреть под ноги. А от себя могу добавить, что администрация очень оперативно реагирует на обращения. Если нужен, например, грейдер, просто нужно написать заявку — и техника уже на нашей дороге. Как говорится, продолжайте в том же духе», - заметила она.

Рады отремонтированным дорогам и водители. «В этом году привели в порядок очень много дорог в городе. Стало гораздо удобнее передвигаться на автомобиле. Особенно рад, что открыли движение на проспекте Гагарина - большой участок, его долго ремонтировали. Теперь дорожное движение упростилось. Можно передвигаться из одной части города в другую быстро и комфортно. И в целом состояние дорог в городе на достойном уровне», - сказал великолучанин Сергей А.

По словам Сергея, и дворовые территории стали более удобными для автомобилистов. «Теперь без проблем подъезжаю к дому и паркуюсь», - добавил он.

Надо отметить, что многие вопросы проведения ремонтных работ, выбора территорий для благоустройства решаются совместно с жителями. Великолучане передают свои предложения депутатам и общественным советникам главы города. Такая совместная работа жителей и муниципальных властей способствует тому, что в южной столице с каждым годом становится все больше благоустроенных дворовых территорий, отремонтированных дорог и тротуаров.