Общество

Псковская область готова к снегопадам с 156 единицами техники

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило подготовку к зимнему сезону, который начался 11 октября и продлится до 10 апреля 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Псковской области для расчистки и обработки федеральных дорог задействуют 156 единиц специализированной техники, включая 65 комбинированных дорожных машин, 19 автогрейдеров и 6 роторных снегоочистителей.



Дорожные службы заготовили более 43 тысяч тонн противогололедных материалов для обработки федеральных трасс протяженностью 914,5 км. Из них более 1,3 тысячи тонн песка, более 34 тысяч тонн песко-соляной смеси и более 7,5 тысяч тонн соли с антислеживателем.



Специалисты провели все необходимые мероприятия для подготовки к зиме: устранили деформации дорожного покрытия, отремонтировали обочины и проверили готовность техники.



Контроль за дорожной техникой осуществляется с помощью систем ГЛОНАСС/GSM.