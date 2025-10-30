Общество

126 лет назад был спущен на воду легендарный крейсер «Варяг»

Крейсер «Варяг» – легенда русского флота. Он был построен на судостроительной верфи «Уильям Крамп и сыновья» в Филадельфии (США) по заказу Российской империи и был спущен на воду со стапелей филадельфийских доков (19) 31 октября 1899 года.

По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе равных – он стал самым быстроходным крейсером российского флота, был оснащен мощным пушечным и торпедным вооружением, телефонизирован, электрифицирован, укомплектован радиостанцией и паровыми котлами новейшей модификации.

В 1901 году «Варяг» вступил в строй ВМФ Российской империи и отправлен на Дальний Восток для усиления эскадры Тихого океана. Во время русско-японской войны в феврале 1904 года крейсер первого ранга «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы японской эскадрой из 15 кораблей в корейском порту Чемульпо. Предложение сдаться и спустить флаги русские моряки отвергли и вступили в неравный бой, который проиграли. После боя «Кореец» был взорван, «Варяг» затоплен.

В 1905 году японцы подняли «Варяг» и ввели в состав своего флота под именем «Сойя». Во время Первой мировой войны, в 1916 году, Россия выкупила «Варяг» у бывших врагов вместе с другими захваченными кораблями Первой Тихоокеанской эскадры.

В марте 1916 года крейсер, получивший прежнее название, был зачислен в состав флотилии Северного Ледовитого океана в качестве флагмана, и на нем снова был поднят Георгиевский флаг. Кораблю был необходим серьезный ремонт. В феврале 1917 года его отправили на судоверфи в Глазго. Однако после революции в России Британия конфисковала крейсер за долги царского правительства и в 1920 году продала его Германии как металлолом.

Завершился путь «Варяга» в 1920 году: следуя на разборку, крейсер сел на камни и затонул у берегов Южной Шотландии, в заливе Ферт-оф-Клайд, недалеко от поселка Ленделфут. Весной 2003 года в России начались съемки двухсерийного документального телефильма «Крейсер "Варяг"», и летом того же года была организована специальная экспедиция по поиску останков «Варяга» в Ирландском море с участием российских аквалангистов.

3 июля 2003 года съемочная группа обнаружила в двух милях от Ленделфута, на глубине 6-8 метров, разрушенный взрывом корпус «Варяга». Российским аквалангистам удалось поднять на поверхность несколько фрагментов легендарного крейсера. В подводной экспедиции принял участие внук командира «Варяга» Всеволода Федоровича Руднева – Никита Руднев, специально прилетевший из Франции, пишет calend.ru.

30 июля 2006 года в шотландском поселке Ленделфут, недалеко от того места, где нашел свое последнее пристанище «Варяг», состоялось открытие мемориальной доски в честь легендарного российского крейсера, а через год открыт памятник «Варягу». Монумент установлен в поселке Ленделфут – именно там, в Ирландском море, в 1920 году затонул российский крейсер.