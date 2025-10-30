Общество

Вопросы комплексной безопасности обсудили в правительстве Псковской области

Совместное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии в Псковской области провел губернатор Михаил Ведерников в среду, 29 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники обсудили вопросы обеспечения комплексной безопасности, в том числе в рамках развития на территории региона аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», и приняли ряд решений для совершенствования действующей системы защиты.

«Хочу отметить, что часть решений, закрепленных протоколом, сформирована по итогам визита полпреда на прошлой неделе. Поэтому все меры нужно внедрить в работу максимально оперативно, внимание к каждому пункту будет особенно пристальным», — сказал Михаил Ведерников.

Еще одной темой заседания стала профессиональная подготовка сотрудников, которые отвечают за реализацию мероприятий по противодействию терроризму.

Для государственных гражданских и муниципальных служащих Псковской области, а также сотрудников подведомственных учреждений и органов местного самоуправления организуют различные обучающие мероприятия по совершенствованию профессиональной деятельности в этой сфере. Курсы повышения квалификации и дополнительные образовательные программы проводят на базе Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) и Псковского государственного университета. Например, по линии ПОИПКРО в прошлом году обучение прошли около 530 специалистов, в ПсковГУ — с 2023 года слушателями таких программ стали почти 500 человек.