Сергей Вострецов: Нацпроект «Кадры» — про социальную стабильность

В рамках национального проекта «Кадры» продолжается реализация масштабной программы бесплатного переобучения граждан по востребованным специальностям. Нацпроект направлен не только на обучение специалистов, но и на обеспечение социальной стабильности в стране. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в этом году обучение проходит по 360 профессиям, определённым на основе прогноза потребности экономики в кадрах. С 2025 года к реализации нацпроекта «Кадры» присоединяются четыре федеральных оператора — Томский государственный университет, РАНХиГС, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда. Кроме того, к обучению смогут подключаться корпоративные образовательные центры предприятий, что позволит более точно учитывать запросы бизнеса и региональных рынков труда.
Председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов отметил, что участие профсоюзных организаций в процессе переобучения играет ключевую роль в защите интересов работников и обеспечении справедливого доступа к новым возможностям.
Он также подчеркнул, что профсоюзы готовы активно участвовать в развитии программ профориентации и сопровождения граждан на всех этапах обучения — от выбора профессии до трудоустройства.
«Мы предлагаем наладить систему обратной связи между профсоюзами, работодателями и учебными центрами, чтобы программы переобучения реально соответствовали запросам производства и интересам людей. Работник должен чувствовать уверенность, что его образование — не формальность, а реальный шанс на профессиональное будущее», — добавил глава СОЦПРОФ.