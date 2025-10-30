Псковcкая обл.
Общество

Сергей Вострецов: Нацпроект «Кадры» — про социальную стабильность

31.10.2025 12:16|ПсковКомментариев: 0

В рамках национального проекта «Кадры» продолжается реализация масштабной программы бесплатного переобучения граждан по востребованным специальностям. Нацпроект направлен не только на обучение специалистов, но и на обеспечение социальной стабильности в стране. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в этом году обучение проходит по 360 профессиям, определённым на основе прогноза потребности экономики в кадрах. С 2025 года к реализации нацпроекта «Кадры» присоединяются четыре федеральных оператора — Томский государственный университет, РАНХиГС, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда. Кроме того, к обучению смогут подключаться корпоративные образовательные центры предприятий, что позволит более точно учитывать запросы бизнеса и региональных рынков труда.

Председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов отметил, что участие профсоюзных организаций в процессе переобучения играет ключевую роль в защите интересов работников и обеспечении справедливого доступа к новым возможностям.

«Нацпроект “Кадры” — это не просто про обучение, это про социальную стабильность. Сегодня, когда технологии стремительно меняют рынок труда, важно, чтобы человек не оставался один на один с этими переменами. Профсоюзы СОЦПРОФ считают что необходимо помочь каждому работнику не только сохранить рабочее место, но и найти себя в новых профессиях. Мы видим, что цифровые компетенции становятся частью базовой грамотности XXI века, и наша задача — добиться, чтобы государственные программы переобучения были доступны всем, независимо от возраста, региона и уровня дохода. Только так мы сможем обеспечить справедливый переход к новой экономике и сохранить человеческий потенциал страны», - написал Сергей Вострецов.

Он также подчеркнул, что профсоюзы готовы активно участвовать в развитии программ профориентации и сопровождения граждан на всех этапах обучения — от выбора профессии до трудоустройства.

«Мы предлагаем наладить систему обратной связи между профсоюзами, работодателями и учебными центрами, чтобы программы переобучения реально соответствовали запросам производства и интересам людей. Работник должен чувствовать уверенность, что его образование — не формальность, а реальный шанс на профессиональное будущее»,  — добавил глава СОЦПРОФ.

