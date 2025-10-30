«Великий, могучий»: Коварное ударение. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 октября.
Речь шла о том, как устроено ударение в русском языке, в каких словах чаще встречаются ошибки, а в каких «некрасивое» ударение является правильным.
Ведущая Юлия Магера раскрывает тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгенией Пономаренко.
Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.