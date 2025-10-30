Общество

Россия готова к переходу на 12-летнее обучение в школах, заявили в ОП

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, вопрос лишь во времени, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», — сказал Владислав Гриб.

По его словам, в России сокращается число первоклассников, однако он подчеркнул, что это не должно приводить к уменьшению числа педагогов. Замсекретаря ОП РФ отметил, что переход к 12-летнему обучению позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.

Смотрите также Больше шести тысяч первоклассников начнут учебу 1 сентября в Псковской области

«Идея 12-летнего школьного образования на самом деле уже де-факто реализуется в нашей стране. Последний год обучения в дошкольных учреждениях, таких как детские сады, можно рассматривать как подготовку к школе, или "нулевку". Это особенно актуально для городов-миллионников, где есть возможность организовать такие программы», — добавил Владислав Гриб.

По его словам, не у всех семей есть возможность отдать детей в детский сад из-за нехватки мест или других обстоятельств, и в малых городах и селах ситуация особенно сложная. При этом школьное образование остается обязательным, а программы старших дошкольных групп фактически приближаются к начальному обучению — дети уже осваивают буквы, математику и другие основы, пишет РИА Новости.

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что обсуждение перехода к 12-летнему обучению — лишь начало диалога и не подразумевает немедленных изменений. Он указал на то, что в технологически развитых странах этот процесс уже идет, и обществу стоит внимательно рассмотреть данный вопрос. По словам эксперта, интерес детей к учебе проявляется все раньше, он рассказал, что его сын в шесть лет уже частично занимается по учебникам второго класса.