Как могу к вам обращаться?

Как мы сейчас обращаемся друг к другу? Например, в общественном транспорте, на улице, в магазинах, по телефону и наконец в интернете, на форумах. Обращение к собеседнику - часть речевого этикета. С его помощью можно задать тон разговору, продемонстрировать уважение к человеку. И, наоборот, неудачно выбранная форма обращения может обидеть собеседника.

Вроде бы существуют определенные правила, учитывающие возраст, социальный статус человека, ситуацию общения. Но в то же время мы нередко сомневаемся в том, как правильно обращаться к незнакомым людям. О нюансах речевого этикета Псковской Ленте Новостей рассказала учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковской гимназии №29, лектор Российского общества знаний Екатерина Торшина.

К сожалению, в современном русском языке нет аналогов нейтральным «миссис» и «мистер», как у англичан, или «мадам» и «месье» - у французов. Но чуть больше века назад они были, причем в изобилии. Люди знатного происхождения обращались друг к другу «сударь» и «сударыня», «господин» и «госпожа» (к последней паре обычно прибавляли должность, например «господин судья»). Кроме того, существовала целая серия обращений, связанных с положением человека в Табеле о рангах: от «ваше высокопревосходительство» до «ваше благородие». Среди народа в ходу были обращения «сударь» и «сударыня», «батюшка» и «матушка».

После революции были введены в обращение слова «гражданин» и «гражданка», а также бесполое универсальное «товарищ». Эта норма просуществовала несколько десятилетий.

Теперь эти обращения тоже не в ходу, но на смену им ничего не пришло.

«Обращений, действительно, очень много. Но как обращаться правильно - это сложный вопрос. Потому что мы должны рассматривать в целом ситуацию: где мы находимся, с кем разговариваем, как разговариваем. Даже в рамках семейных разговоров возникают сложности», - говорит Екатерина Торшина.

Казалось бы, что сложного обращаться в кругу своей семьи? Но педагог напоминает: «Бабушка, дедушка, мама, папа… Но ведь мы знаем, что тёти не всегда любят быть тётями, бабушки не всегда любят быть бабушками. То есть даже в рамках семьи могут возникать вопросы обращения», - уверена она.

А как быть с коллегами или вовсе незнакомыми людьми? Екатерина Торшина рекомендует «пройтись по группам общения и определиться, как удобнее обращаться».

В школе, поликлинике, МФЦ...

«В школе, институте, поликлинике, больнице принято обращаться по имени-отчеству. Но, если к доктору мы можем обратиться просто «доктор», то к учителю так не принято обращаться. Педагога лучше называть по имени-отчеству. Такая традиция сложилась именно в русском языке. В восточных культурах, мы знаем, принято именно обращение «учитель», - говорит она.

С обращениями в рабочем коллективе тоже есть определенные сложности: «Новичку бывает очень сложно влиться и понять рамки общения и как к кому обращаться. Если сотрудники в одном статусе, то слово «коллега» выручает. А в целом надо смотреть, как принято: где-то - более простые обращения и на «ты», где-то - строго на «вы» и по имени-отчеству. Можно посмотреть, как коллеги общаются в рабочем чате».

При общении с представителями государственных служб - нам помогут таблички. Соответственно, мы обращаемся по имени-отчеству.

На улице, в общественных местах

Кажется, в русском языке пока так и не удалось найти универсальных слов, которые помогут установить контакт с незнакомцем. Обратиться к незнакомым людям на улице - проблема: назвал бабушкой - обидел, женщиной - тоже… Такие обращения указывают на возраст и могут восприниматься как невежливые.

Поэтому здесь наиболее приемлемый вариант - обращаться к незнакомым людям в общественном транспорте, магазине, на улице, используя слова: «Позвольте», «Извините», «Простите», «Разрешите», «Прошу прощения», «Будьте любезны», «Будьте добры», «Пожалуйста». Так вы сможете завязать разговор и выяснить нужную информацию, не ломая голову, как обратиться к человеку.

В кафе, ресторанах

Как обращаться к официантам? Раньше можно было говорить «человек» или «мальчик». Хрестоматийный пример из кинематографа: «Мальчик, водочки нам принесли, мы домой летим». «Теперь такая форма обращений не принята, потому что нужно уважительно относиться к персоналу. Кроме того, сейчас в ресторанах официанты представляются: "Здравствуйте, меня зовут так-то, сегодня я обслуживаю ваш столик"», - отмечает учитель.

В этом случае можно называть человека по имени, но не забывать при этом говорить: «Вы». Также подойдут и «обращения без обращения»: «будьте любезны», «можно вас попросить?» или «будьте добры».

«Пока, выбирая, как обратиться, мы исходим из контекста. Это главный наш совет на сегодня», - говорит Екатерина Торшина.

Но поскольку язык, как живой организм, постоянно меняется, развивается, пробует новое и оставляет жизнеспособное, хочется надеяться, что будущее поколение уже чётко будет знать, как нужно обращаться друг к другу, и когда-то появится форма, комфортная и удобная для всех.

И если сегодня такой формы нет, значит еще не пришло время. Скорее, что-то новое появится, когда придет для него подходящий момент.

Подготовлено по материалам программы «Великий, могучий» на «ПЛН FM» (102.6 FM) при поддержке ПОИПКРО.