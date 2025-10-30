Общество

В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории

28 октября сотрудники МБУ «Айсберг» провели уборку территории, прилегающей к спортивному комплексу. В уборке территории о приняли участие 8 человек. Благодаря сплочённой работе территория была очищена от мусора, веток и опавшей листвы и стала более ухоженной, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: Администрация города Великие Луки

Администрация города призывает учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм, провести работы по санитарной уборке и очистке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, закрепленных улиц и скверов.

Также администрация города приглашает всех великолучан принять участие в общегородском субботнике, запланированном на 7 ноября. Узнать о планируемом мероприятии и заявить о желании в нём участвовать либо о желании организовать собственный субботник на какой-либо конкретной территории, можно, позвонив в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки по телефонам: 8(81153) 3-72-51, 8(81153) 3-02-08.

Сотрудники УЖКХ окажут содействие в выборе территории, даты и времени проведения субботника (при необходимости), а также в предоставлении инвентаря и техники для вывоза собранного мусора.