Всемирный день мужчин отмечается 1 ноября

Господа мужчины! Если женское население считает, что ближайший всплеск повышенного внимания к сильной половине человечества стоит проявлять не ранее, чем в День защитника Отечества, то вы имеете полное право напомнить, что есть и другая достойная дата.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

С лёгкой руки российского политика Михаила Горбачёва в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (англ. World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.

Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

В этот день все внимание направлено исключительно на представителей сильной половины человечества и оценку их позитивного вклада в общество и семью. Ведь одна из главных ролей мужчины по жизни — это не только защитник Отечества, но и глава семейства и ответственный родитель.

В качестве же подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить. Ну и, конечно же, можно порадовать своих сильных половинок праздничным ужином, романтическим свиданием или любыми приятными сюрпризами.

В этот день уместно напомнить, что Международный женский день неизменно отмечается 8 марта.

Интересно, что существует еще и Международный мужской день (англ. International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен в 1999 году в Республике Тринидад и Тобаго, а впоследствии нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 60 странах мира, пишет calend.ru.