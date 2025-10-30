Общество

В России начал использоваться новый инновационный анестетик

В России проведена первая лапароскопическая операция с использованием отечественного анестезиологического препарата «Ремифентанил» от ФГУП «Эндофарм» (Московский эндокринный завод). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Это новый для российских анестезиологов-реаниматологов препарат, предназначенный для использования в широком спектре клинических ситуаций, включающих проведение обширных и малоинвазивных операций, требующих стабильного поддержания наркозного состояния. Ранее он в России не производился и не поставлялся.

29 октября 2025 года врачи ММКЦ «Коммунарка» впервые применили этот препарат для общей анестезии во время лапароскопической резекции почки.

Запланированы еще 150 операций с этим препаратом.

«Ремифентанил» зарегистрирован ФГУП «Эндофарм» в сентябре 2024 года, на текущий момент производственные линии выпустили более 25 тысяч флаконов лекарственного средства.

Начало применения нового препарата — часть системной работы по расширению ассортимента отечественных анестезиологических лекарственных средств, которые применяют для комплексной терапии болевого синдрома и хирургического лечения. Об этом заявил «Известиям» директор ММКЦ «Коммунарка», главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис Проценко.

«Российские врачи получили доступ к современному анестезиологическому препарату, включенному в международные стандарты лечения. До его появления для обеспечения общей анестезии использовались наркотические препараты сочетанного действия», — сказал он.

В последние годы наблюдается положительная динамика регистрации отечественных лекарственных препаратов, несмотря на внешние вызовы, заявили в Минздраве, пишут «Известия».

«В настоящее время регулирование вывода на рынок лекарственных препаратов адаптировано, в том числе под инновационные препараты, являющиеся востребованными системой здравоохранения для оказания помощи пациентам, страдающих жизнеугрожающими и инвалидизирующими заболеваниями», — говорится в ответе пресс-службы министерства.