Общество

Сокращенный рабочий день начался у россиян

Рабочий день в субботу начался в России, выходной день с 1 ноября перенесли на 3 ноября, понедельник, следует из соответствующего постановления правительства России.

Правительство России постановило перенести выходной день с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что рабочий день в субботу будет сокращенным на один час. Это связано с тем, что перенесенный с понедельника на субботу рабочий день - предпраздничный: во вторник 4 ноября в России отмечается День народного единства, пишет РИА Новости.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года.