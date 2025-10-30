Псковcкая обл.
Общество

УФСИН и общество глухих в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

01.11.2025 11:27|ПсковКомментариев: 0

Начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Сергей Котельницкий подписали соглашение о взаимодействии, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Документ закладывает прочную основу для развития и укрепления сотрудничества между ведомством и общественной организацией. Его реализация позволит комплексно решать важнейшие задачи по социальной интеграции и обеспечению прав граждан с нарушениями слуха, содержащихся в учреждениях УИС Псковской области.

В соответствии с заключенным соглашением, стороны объединяют усилия для обеспечения прав подозреваемых и обвиняемых, являющихся инвалидами по слуху и содержащихся в следственных изоляторах области. Ключевым аспектом сотрудничества станет привлечение квалифицированных переводчиков русского жестового языка. Эта мера гарантирует беспрепятственный доступ к сурдопереводу на всех этапах следствия и судопроизводства, что является основой соблюдения законных прав и интересов данной категории граждан.

«Данное соглашение – важный шаг в гуманизации пенитенциарной системы и построении инклюзивного общества, где каждый человек, вне зависимости от состояния здоровья, имеет равные возможности и защиту закона», - добавили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
