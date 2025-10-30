Общество

Псковские курсанты встретились с Героем России

В честь Дня народного единства состоялось торжественное построение и встреча личного состава Псковского филиала университета ФСИН России с Героем России Константином Широковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебной заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

На плацу Псковского филиала университета ФСИН России руководство, сотрудники и курсанты образовательной организации приветствовали ветерана СВО - Героя России, дважды кавалера ордена Мужества, участника кадровой программы «Время героев» Константина Широкова. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Россия – семья семей», приуроченной к празднованию Дня народного единства.

«День народного единства – один из важнейших праздников России, отмечая его, мы вспоминаем ключевые исторические события для нашей Родины, которые граждане нашей многонациональной страны всегда успешно преодолевали, мужественно и достойно, благодаря своей сплоченности. На сегодняшний день становится еще более очевидным, что наша страна – это единая семья, где каждый народ, сохраняя свои традиции, действует сообща ради общего блага, укрепления государственности и воспитания патриотического духа. И только такая семья может родить таких героев, как Константин Широков, который вместе с нами встречает этот праздник», – отметила врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк.

«Празднование Дня народного единства в современной России, в условиях, когда наша страна борется за справедливость на мировой арене, особенно актуально, потому что эта дата символизирует объединение народа перед опасностью и угрозой Родине. Сегодня, в XXI веке, как и при Смутном времени в России XVII века, становится очевидным: вместе мы большая сила – вместе мы страна», – сказал Герой России Константин Широков.

В завершение торжественного мероприятия курсанты прошли торжественным маршем, а Константин Широков встретился с курсантами в аудитории, где рассказал им о своем боевом пути и пожелал всем хорошо учиться и слушаться отцов-командиров, а также всегда помнить, что без дисциплины, взаимоуважения и ответственности невозможно принести пользу ни своей семье, ни государству.

Константин Широков – ветеран СВО, заместитель командира первого парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, гвардии майор.

С 24 февраля 2022 года, будучи командиром противотанковой батареи, принимал участие в СВО по защите ДНР и ЛНР. Противотанковые расчеты под его непосредственным руководством уничтожили 19 танков, 18 легкобронированных БМП Вооруженных сил Украины. Сам командир батареи лично уничтожил 5 танков и 4 БМП противника.

Указом президента Российской Федерации в 2022 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Константину Широкову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая звезда».

В рамках всероссийской акции «Россия – семья семей» в образовательной организации прошла тематическая лекция для курсантов, посвященная истории государственного праздника.

Кроме того, 1 ноября творческий коллектив Псковского филиала университета с песней «Мы единая Россия» примет участие в городском концерте, приуроченном к празднованию Дня народного единства.