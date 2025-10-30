Маркетплейсы массово заполонили фейковые отзывы с ИИ-фотографиями

Фейковые фотоотзывы, созданные ИИ, заполнили российские маркетплейсы.
Изображение: нейросеть «Шедеврум»
Одежда на сгенерированных изображениях сидит идеально, пишут «Известия».
По факту продукт оказывается не соответствующим фотографиям. Маркетологи рассказывают: в дальнейшем будет еще больший рост таких фальшивых фото. Сейчас бороться с фейковыми фото предлагают также с помощью ИИ. Нейросеть можно просить проверить отзывы на наличие признаков ИИ.
Однако, как отмечают эксперты, в будущем отличить реальный отзыв от ИИ будет почти невозможно.