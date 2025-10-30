Общество

Маркетплейсы массово заполонили фейковые отзывы с ИИ-фотографиями

Фейковые фотоотзывы, созданные ИИ, заполнили российские маркетплейсы.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Одежда на сгенерированных изображениях сидит идеально, пишут «Известия».

По факту продукт оказывается не соответствующим фотографиям. Маркетологи рассказывают: в дальнейшем будет еще больший рост таких фальшивых фото. Сейчас бороться с фейковыми фото предлагают также с помощью ИИ. Нейросеть можно просить проверить отзывы на наличие признаков ИИ.

Однако, как отмечают эксперты, в будущем отличить реальный отзыв от ИИ будет почти невозможно.