Более четверти россиян ограничивают траты на маркетплейсах

Более четверти россиян установили лимит трат на маркетплейсах.
По данным социального опроса, пользователи стремятся избежать импульсивных покупок, пишут «Известия». Последние 12 месяцев почти 70% россиян снижают повседневные траты. Около трети опрошенных экономят в целях накопить на крупную покупку. Четверть респондентов вынуждены сократить траты из-за снижения дохода.
Наименее нужными покупками считаются одежда и косметика, которые советуют блогеры, подписки на цифровые сервисы с автопродлением.