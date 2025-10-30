Общество

Более четверти россиян ограничивают траты на маркетплейсах

По данным социального опроса, пользователи стремятся избежать импульсивных покупок, пишут «Известия». Последние 12 месяцев почти 70% россиян снижают повседневные траты. Около трети опрошенных экономят в целях накопить на крупную покупку. Четверть респондентов вынуждены сократить траты из-за снижения дохода.

Наименее нужными покупками считаются одежда и косметика, которые советуют блогеры, подписки на цифровые сервисы с автопродлением.