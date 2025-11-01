Начинается трансляция «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья Мировая на пороге?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы сегодня:
- 10 лет трагедии над Синайским полуостровом.
- 32 миллиона за мошенничество: арест подрядчика, провалившего стройки объектов образования в Великих Луках.
- Итоги сессий регионального парламента и Псковской гордумы: рост платы за капремонт, прибавление к ТОСам и деньги на ремонт «Нептуна»
- Вместо 14 – 10: новое расписание авиарейсов в Москву поредело. Говорят, до весны.
- А также: Увеличилась ли опасность начала Третьей Мировой войны?
Политические темы прошлой недели обсудим с главным редактором ПЛН, политическим обозревателем Александром Савенко.