Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области упала почти на 20%

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит еженедельный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, с 27 октября по 2 ноября зарегистрировано 2916 случаев ОРВИ, что на 18,5% ниже уровня предыдущей недели.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55%. В городе Пскове зарегистрировано 1234 случая ОРВИ, или 42,3% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано девять человек с симптомами ОРВИ, что на 20 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись респираторные вирусы негриппозной этиологии.