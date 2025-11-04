Псковcкая обл.
Общество

В России хотят ужесточить правила приема иностранцев в колледжи

05.11.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать иностранных абитуриентов колледжей и техникумов предоставлять документы, подтверждающие законность их нахождения в России, и проходить тестирование на знание русского языка при поступлении.

«Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон"Об образовании в РФ" предлагается установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) по очной форме обучения иностранные граждане представляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории РФ, а прием иностранных граждан на обучение по программам СПО, реализуемым на базе основного общего образования, осуществляется при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанной образовательной программы», — сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что аналогичное правовое регулирование установлено в части приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

Добавляется, что иностранные граждане, не подтвердившие в ходе тестирования уровень владения русским языком, необходимый для успешного освоения образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего образования на русском языке, не допускаются до их освоения, пишет РИА Новости.

Как рассказал Леонид Слуцкий, по данным МВД, в России проживают более 638 тысяч иностранных детей, большинство из которых в соответствии с действующим законодательством имеют право на бесплатное обучение в российских колледжах и техникумах.

«Получается, что, когда своим не хватает бюджетных мест, на них еще претендуют приезжие подростки, родители которых, как и они сами, ничего не сделали для развития нашей страны. Более того, многие дети мигрантов плохо владеют русским языком, что затрудняет учебный процесс и мешает нашим студентам и преподавателям. ЛДПР предлагает, если и допускать к поступлению в образовательные учреждения СПО иностранцев, то только тех, кто подтвердил законность пребывания в нашей стране, кто успешно прошел тестирование на знание русского языка, приемлемого для профтехобразования, и то только в том случае, если на эти бюджетные места не претендуют граждане России», — заключил он.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить добросовестность освоения образовательной программы СПО с одновременным получением среднего общего образования.

Источник: Псковская Лента Новостей
