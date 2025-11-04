Общество

Россиян предупредили о возможных штрафах за содержание свиней в квартире

Россияне могут содержать кур, свиней или коз в квартире, но если животные будут доставлять неудобство соседям, то заводчику может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей. Об этом 5 ноября рассказала подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире, пишут «Известия».

По словам юриста, соседям может мешать шум, который может нарушать закон о тишине, неприятные запахи, доносящиеся из квартиры и распространяющиеся на общие площади, тем самым нарушая санитарно-эпидемиологические нормы.

Елена Браун напомнила о штрафах за такие нарушения. Однако привлечь к ответственности могут по другим статьям.

«За несоблюдение общих требований к содержанию животных (статья 8.52 КоАП РФ) штраф для граждан составляет от 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей», — сказала она.

Если животное нанесло вред имуществу или здоровью соседей, то владелец обязан компенсировать ущерб, заявила специалист. Кроме того, соседи вправе обратиться в суд, чтобы запретить держать сельхозживотное в квартире.

