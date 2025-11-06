Общество

Алексей Севастьянов об охране памятников, гарантиях для глав округов и «Земском тренере»

О новых полномочиях министерства культурного наследия Псковской области, социальных гарантиях для глав муниципальных округов и запуске в регионе программы «Земский тренер» рассказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Алексей Анатольевич, внесли изменение в закон о государственной охране и использовании объектов культурного наследия, а именно памятников истории и культуры на территории Псковской области. Чем и какими функциями дополнены полномочия регионального профильного министерства и как это может помочь в реальном деле с охраной памятников?





- Я чуть шире здесь раскрою. Принято постановление Правительства РФ №972. Оно дает возможность профильным министерствам в субъектах взять на свои плечи часть обязательств. При обсуждении этого постановления выяснилось, что наше министерство культурного наследия готово взять на себя три пункта. Их мы и вынесли на рассмотрение депутатов, и они были поддержаны. Давайте я даже их здесь зачитаю.





Первое - это установление срока и порядка принятия решения о разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия. Исключение составляют памятники федерального значения, признанные особо ценными и включенные в список Всемирного наследия.





Второе – это принятие решения о разработке проектов зон охраны. Здесь тоже исключаются проекты зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, признанных особо ценными и включенных в список Всемирного наследия.





И, наконец, третье – это направление в Министерство культуры РФ предложений о разработке за счет областного бюджета проектов зон охраны ОКН федерального значения, признанных особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации или включенных в список Всемирного наследия, и выдаче решений о разработке указанных проектов. Другими словами министерство культурного наследия Псковской области может инициировать разработку проектов зон охраны особо ценных памятников истории и культуры, которые требуют первоочередного внимания. То есть мы можем провести первичную работу и направить в Минкульт РФ проработанную инициативу, тем самым обратив внимание федерального центра на её важность и необходимость.

- Поле деятельности, я так понимаю, колоссальное?

- Если посмотреть поле деятельности только в рамках моего округа, уже на несколько лет работы хватит. Знаете, правительство Российской Федерации и председатель Михаил Мишустин, сегодня уделяют очень большое внимание охране памятников. Есть распоряжение правительства, касающееся полного аудита всех памятников по категориям. Его хотят сделать уже в 2026 году. Не обращать на это внимание уже невозможно. Проблема более чем насущная. Это лицо многих наших городов. Поэтому здесь надо начинать движение.

- Еще один вопрос, который напрямую касается вашего комитета по законодательству и местному самоуправлению: внесение изменений в действующий закон о статусе главы муниципального образования. Хочется знать, что изменилось в законодательстве. Что регламентируют эти изменения?

- На последней сессии мы прописали нормы областного закона, который принимали еще летом. Приняли пакет социальных гарантий, которые получат главы при выходе на пенсию. Это касается только тех глав, которые сейчас вступят в свои полномочия, после принятия закона. Кроме того, у нас теперь есть четкий порядок избрания глав муниципальных округов и городских округов. Напомню, что это немного по-разному происходит.

- С 2026 года во всех регионах страны, в том числе в Псковской области стартует новая программа «Земский тренер». Как вы относитесь к этой программе?

- Безусловно, я двумя руками и за «Земского доктора», и за «Земского учителя», и за «Земского тренера». Дефицит кадров на селе очевиден. Мы должны понимать, инициатива хорошая. Поддержать финансово, обеспечить условия проживания – это замечательная идея. Но давайте не забывать, что должна быть еще обеспечена материальная и техническая база для того, чтобы открыть в глубинке ту или иную секцию. И об этом мы тоже должны думать. В принципе это в рамках федеральной программы может быть сделано. И я уверен, что появятся у нас «земские тренеры», если они будут знать, что в этом конкретном месте их ждут. А чем больше мы толковых специалистов пригласим, тем будет лучше в целом региону.

